超驚險！的士車尾箱行李袋跌出公路　車cam片瘋傳　網民留言爆笑

的士車尾箱運送行李空間有限。有男網民在網上發布車cam（行車紀錄儀）片，驚見有的士車尾箱裝滿行李箱，但其中一個旅行袋跌出車尾箱，並在地上拖行，情況十分驚險。不少網民笑言「旅行袋tester」。



在濕滑的公路上，有輛的士的車尾箱跌出行李在地上拖行。（Threads@summer__ccccc）

跌出的行李幸好還有繩子連住其他行李，沒有被遺棄在路上。（Threads@summer__ccccc）

行李跌出的士車尾箱拖行

有男網民在Threads上發片，從影片可見，在大雨濕滑的公路上，有的士在飛快馳騁，但由於乘客的行李太多，車尾箱未能合上，只能用繩子加固，以防行李跌出，可是，有個黑色行李袋跌出車外，被飛快拖行，情況十分驚險，一旦行李跌在地上，會對其他駕駛者造成危險。

有網民笑言，「旅行袋tester」。（Threads@summer__ccccc）

影片引來不少網民留言，「旅而彌堅」、「仲有個460度轉彎，人生曲折離奇 」、「旅行袋tester」。

的士不可運載行李以外的貨物，根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》所示，公共巴士、公共小巴或的士不得運載個人手提行李以外的貨物，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款，即2,000元。