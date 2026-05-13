港男搭巴士看AV！無視坐身旁女乘客　自稱家人代致歉解釋籲體諒

搭乘公共交通工具，竟在眾目睽睽下看AV成人影片？有女生在社交平台公審，在巴士上發現1名男子當眾用手機播放AV，更離譜的是對方旁邊還坐了1名女乘客，因此引來網民抨擊，「好X癲，睇鹹片當YouTube咁睇」、「要睇返屋企睇啦」、「真失禮」。亦有人認出涉事男子經常搭乘九巴263線，稱對方故意挑選女生旁邊座位，「仲要係咁回頭望住你」，覺得甚是騷擾。



有自稱男子家人留言代為致歉，指男子智力有障礙，故不會分場合做適當的事，「見到大家講咗咁多，我先知原來我屋企人做咗呢啲咁嘅野，真係十分之抱歉」，又指男子母親3年前離世，所以缺少監管和教導，往後會向對方加以教育，「我會同佢講以後盡量同同性坐，同埋公眾地方上要注意自己嘅行為」，希望大家體諒。



有男子搭乘巴士在眾目睽睽下觀看成人影片，被乘客拍片公審。（「threads＠wky.w2」影片截圖）

港男搭巴士睇AV 懶理身旁女乘客

該目擊女生在threads帳號「wky.w2」發帖並上傳1段影片，指在巴士上發現有男子公然觀看成人影片，加上對方身旁坐了1名女乘客，錯愕不已稱「Ching（師兄）唔好啦」。如影片所示，該戴口罩的男子坐在巴士上層雙人排靠近走廊座位，他雙手捧着手機，裏頭顯示1名女士正為男子口交，而當時車廂內有不少乘客，估計正值繁忙時段，如此不顧場合舉動實在令人咋舌。

目擊乘客指男子在觀看成人影片期間，旁邊坐了1位女生，故不齒對方行為。（「threads＠wky.w2」影片截圖）

網民斥離譜：要睇返屋企睇啦

許多網民批評片中男子行為過態，「咁緊火」、「要睇返屋企睇啦」、「究竟幾癲先可以做到咁樣」、「睇鹹片當睇YouTube咁睇」、「真失禮」、「睇唔係問題，麻煩用防偷窺貼同戴返個耳機」、「感覺佢係特登播嗰條片嚟睇女仔反應吧」、「變態」、「落去同司機講，救隔籬個女仔」、「下次記住報警，好惡心呀呢啲人」。

男子被指故意挑女生旁座 自稱受騷擾女生爆經歷

有不少女生指乘搭巴士時曾遇過涉事男子做出奇怪舉動，覺得甚是騷擾，「朝早搭263見過佢好幾次，就算有好多2個人嘅空位，佢係專登坐女仔隔籬，仲要係咁回頭望住你」、「朝早搭263見過呢條友，佢之前坐過喺我隔籬2至3次，我一開始以為無咩嘢，但佢會轉埋個頭望住你睇下你咩樣，然後瞓覺唔知係咪借啲意捱埋嚟，之後幾次搭車見到佢坐我隔籬我會即刻調另一個位，然後條友又跟住調位」、「我前排先又俾呢條X樣騷擾完，自從2年前喺沙田返工之後就成日搭車都見到佢，仲要同站上車。開頭都冇乜嘢，後尾一齊上過幾次車懷疑俾佢點咗相，如果佢見到我嘅話一定坐喺我附近擰轉頭係咁望，對上一次係我坐入面位，佢扮晒嘢借啲意坐喺我出面位，我嚇到即刻想行出去，但係條X樣竟然唔讓」。

有女生搭乘巴士時曾遇過涉事男子，指對方故意坐在女生旁座位覺得甚是騷擾。（threads截圖）

自稱男子家人代致歉 指其有智力障礙籲體諒

有自稱片中男子家人現身留言代為致歉，指男子智力有障礙，曾經就讀特殊學校，才會不分場合做片中行為，「見到大家講咗咁多，我先知原來我屋企人做咗呢啲咁嘅野，真係十分之抱歉」，聲稱男子母親自3年前離世，所以缺少監管和教導，但明白以上都不是藉口，表示會向對方加緊教育，「我會同佢講以後盡量同同性坐，同埋公眾地方上要注意自己嘅行為」、「令大家覺得不適，我代佢向片主及你哋講聲對唔住，希望大家高抬貴手唔好再轉發，謝謝」。

（threads＠wky.w2）