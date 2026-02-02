巴士男乘客上層車尾大便！全部乘客下車　1句話惹網民同情籲體諒

在正常情況下，沒有人希望當眾大便！有女網民在網上發文分享「巴士奇遇」，指她早前乘坐的268C巴士駛到大欖轉車站時，獲悉有男乘客表示「忍唔住啦」，繼而在上層後排大便，於是車長立即停站，且要求全部乘客下車。



事件引來網民留言激辯，不少人對涉事男乘客深表同情，「瀨，放過佢；屙，叫佢食返落去」，有人呼籲多體諒「如肚屙無法，可原諒，佢都唔想」。



樓主指早上坐巴士遇到有乘客在上層大便，最終全車人要下車。（Threads@jolieuuuu）

男乘客「忍唔住」車上大便

有女網民在Threads上發文，指她坐一架268C巴士，由朗屏站前往觀塘碼頭，在1月31日早上11時許，巴士駛到大欖轉車站時，「有個女人行落嚟通知司機，話上層有個男人突然話急屎，忍唔住啦，去咗後排屙緊，上層啲人都衝晒落嚟」，巴士車長於是叫所有乘客下車，而樓主下了車後，見到有個男人仍在左邊尾二排靠窗位置，提醒「大家睇路」。

不少網民籲體諒，「肚痛又真係好難忍嘅，佢都唔想咁X，忍屎真係好辛苦」。（《食神》劇照）

不少網民留言，「而家搭巴士咁多挑戰」、「好彩安全帶令已取消，如果唔係……」、「清潔巴士嗰位就慘」、「嘔，可體諒；瀨，放過佢；屙，叫佢食返落去」。

網民籲體諒：可能佢真係忍唔到

有不少人則籲多體諒，「大欖轉車站有公廁，可能佢真係忍唔到」、「屙咗，仲可以返工或返家。瀨咗，一褲都係去得邊，點算？」、「肚痛又真係好難忍嘅，佢都唔想咁X，忍屎真係好辛苦」、「如果真係瀨，體諒，因為真係忍唔到」。