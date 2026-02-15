港鐵站疑現大便路！有人跣低後果嚇人　網民籲：行路唔好睇電話

港鐵地下疑有糞便！情人節當日有網民發布相片，指港鐵地下出現1條疑似「屎路」的污迹，更有乘客只顧看電話不慎踩在地上污迹，跌倒坐在污迹上，實在恐怖。不少網民留言「行路唔好睇電話嘅最佳助證」、「都屎傳說」。



樓主拍到港鐵站地下疑有「屎路」。（Threads@tim_071122）

有乘客「跣親」坐在污迹上。（Threads@tim_071122）

有男網民在Threads上發相，指在港鐵站地上見到有疑似大便，「有人喺地鐵站通街瀨屎……，跟住有人睇手機冇睇到跣親，一下坐咗落啲屎度」。相片可見地上已鋪上小心地滑，提醒乘客小心的紙巾。

網民笑言「都屎傳說」。（Threads@tim_071122）

網民認為「行路唔好睇電話嘅最佳助證」

帖文引來不少網民留言，有人認為「似係九龍灣站」、「點解今年咁多呢啲屎嘅post」、「都屎傳說」、「應該真係急到瀨，唔係有心屙落地下」、「係火炭見過，行行下聞到臭味，跟住見住佢個褲腳跌咗舊屎出嚟」。但亦有網民看相認為未必是大便，可能是倒瀉食物污迹。