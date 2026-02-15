港鐵站疑現大便路！有人跣低後果嚇人 網民籲：行路唔好睇電話
撰文：喬納森
出版：更新：
港鐵地下疑有糞便！情人節當日有網民發布相片，指港鐵地下出現1條疑似「屎路」的污迹，更有乘客只顧看電話不慎踩在地上污迹，跌倒坐在污迹上，實在恐怖。不少網民留言「行路唔好睇電話嘅最佳助證」、「都屎傳說」。
有男網民在Threads上發相，指在港鐵站地上見到有疑似大便，「有人喺地鐵站通街瀨屎……，跟住有人睇手機冇睇到跣親，一下坐咗落啲屎度」。相片可見地上已鋪上小心地滑，提醒乘客小心的紙巾。
網民認為「行路唔好睇電話嘅最佳助證」
帖文引來不少網民留言，有人認為「似係九龍灣站」、「點解今年咁多呢啲屎嘅post」、「都屎傳說」、「應該真係急到瀨，唔係有心屙落地下」、「係火炭見過，行行下聞到臭味，跟住見住佢個褲腳跌咗舊屎出嚟」。但亦有網民看相認為未必是大便，可能是倒瀉食物污迹。
朗豪坊女子廁所被針拮傷流血 網民：睇醫生 朗豪坊致歉這樣處理旺角站男童企垃圾桶上小便 黑裙女扶着 網民斥自私：站內有廁所小紅書女乘港鐵北上！做錯1事慘被罰這金額 網民驚：竟有這規定九巴阿伯vs後生仔！被寸爆怒「吹雞」：大哥在哪？ 後續笑爆全網香港迪士尼不可穿這樣？中俄網紅拍片斥：嘔心 園方咁處理惹爭議