荃灣商場男童當眾大便！大媽幫擦屁股　排泄物紙巾留地遭全網怒轟

香港不少商場設有洗手間，不應當眾便溺。社交平台近日瘋傳照片，顯示有男童在荃灣某商場當眾大便，同行大媽為其清潔後，排泄物和紙巾被遺留在原地。事件引來網民批評缺德，「真係好離譜」、「呢到唔係鄉下喔，商場有廁所㗎」、「狗都唔會周圍屙X啦」，同時質疑「細路未有足夠忍耐力，點解唔着尿片」。



男童如心廣場當眾大便 同行大媽幫擦拭屁股

有網民在facebook群組「裁員炒人消息關注組」上傳照片，揶揄「他只是個小孩」。相中顯示，現場為荃灣如心廣場2期，有大媽攜帶1名目測年約2至3歲男童，其中男童脫下褲子至膝蓋以下，旁邊白色地磚則有一坨排泄物以及紙巾，而當時大媽正用紙巾為男童清潔屁股，估計是他當眾大便，樓主見狀不滿遂拍下照片公審，但就未有透露對方事後有否清潔乾淨地面。

男童旁邊地下有坨排泄物及紙巾，而當時大媽正用紙巾為其清潔屁股，目擊者估計是他當眾大便。（facebook圖片）

網民斥離譜：商場有廁所㗎

網民紛紛留言批評大媽，「咁都得，有冇公德心」、「真係好離譜」、「俾我當面鬧爆佢，冇人教等我哋來教」、「呢到唔係鄉下喔，商場有廁所㗎」、「商場有廁所，忍多陣都唔得？」、「狗都唔會周圍屙X啦」、「起碼都放多張紙墊下呀」，又揶揄「真係遍地『黃金』」。

憂不良風氣影響下一代 網民質疑：點解唔着尿片？

另有人擔心因為家長問題，不良風氣會潛移默化影響下一代，「細路未有足夠忍耐力，點解唔着尿片」、「錯就錯，無分因為佢係小孩就無錯，只可以講最錯永遠係家長，批准細路做錯事」、「我見過一次，行埋去問佢點解隔籬有廁所唔去，個阿媽答我：『小朋友去唔慣座廁』」、「冇計啦，一代傳一代都係咁」。

不少網民指出商場有洗手間，質疑「細路未有足夠忍耐力，點解唔着尿片」。（Google地圖截圖）

公眾地方隨地大小便 最高可被罰1萬元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人，或任何照顧或看管一名12歲以下兒童的人，不得在沒有合理因由下，在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款港幣5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

另外，第228章 《簡易程序治罪條例》第4（3）條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，一經定罪可被罰款港幣2,000元或監禁3個月。

（facebook「裁員炒人消息關注組」）