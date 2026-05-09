今夏四大生肖迎財運大洗牌　屬馬名利雙收　屬龍迎「煉金」關鍵期

隨著氣溫漸升，2026年的夏季正式拉開序幕，不僅自然界展現蓬勃生機，個人的運勢也將迎來洗牌。



命理專家王老師特別點名屬「蛇、馬、羊、龍」的民眾，在這個夏天將受到季節能量的強力加持，財運活絡度極高，甚至有機會靠著靈感與專業深耕，為下半年奠定豐厚的財富基礎。

示意圖（Unsplash@Tim Bogdanov）

蛇：

根據王老師臉書分析，在命理五行中，夏季屬「火」，而生肖蛇本身亦屬火，兩者相遇形成「得令最強」的局面。屬蛇的朋友在入夏後會發現思維變得極度敏捷，靈感與市場商機接踵而至，彷彿大腦「開了外掛」般精準。

專家建議，若心中已有醞釀多時的計畫或正考慮開拓新領域，立夏之後便是最佳的執行時機。除了正財運勢強勁，這段期間的偏財運也相當亮眼，積極把握轉型機會將有顯著的資產進帳。

馬：

生肖屬馬的人在今年夏天則迎來「名利雙收」的黃金期。王老師指出，本命年逢夏火旺盛，屬馬者的社會影響力與專業形象正在翻倍增長，對於業務拓展、業績成長及升職加薪都極為有利。

雖然這段期間可能會面臨高難度的專案或必須應對重要的大客戶，但這正是展現實力的絕佳舞台。專家提醒，只要肯付出對等的努力，付出的辛勞將能直接轉化為實質的財富回饋。

羊、龍：

至於屬羊與屬龍的朋友，由於具備「火土相生」的特性，夏天對這兩類人而言是「厚積薄發」的關鍵轉運期。不同於其他生肖需要向外衝刺，屬羊與屬龍者更適合採取「回頭深耕」的策略。

王老師分析，夏天旺盛的火能量會轉化為滋養大地的動能，幫助這兩個生肖聚財。與其盲目追逐新機會，不如穩定專業技能並精進核心競爭力，這段「煉金」的過程，將會成為下半年財富江山最穩固的根基。

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