2026馬年十大提升財運風水小物＋放置教學　貔貅切忌對正鏡子廚廁

趕快趁著馬年新春到來，一起升級家裡的氣場！從辦公桌上的招財小擺件，到家中角落的吉祥擺設，每一件都蘊含風水智慧，不僅能提升財運，也能增添生活儀式感。



《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網路討論度最高的十大聚財風水小物，教你如何正確擺放搭配，讓事業與生活同步開運，是新年必收藏的吉祥指南。

No.10 金蟾

金蟾是傳統風水中極具代表性的招財小物，三腳寓意穩固根基，口銜錢幣代表財源滾滾。傳說中，曾有一隻蟾蜍精喜歡咬走錢財，導致百姓生活困苦，玉皇大帝派出韓湘子出手降伏，並斷其一足，使其改過向善。從此牠不再掠財，而是將財富咬回人間，被視為吸納財氣、守財聚富的象徵。

金蟾宜擺放於家中或辦公室的財位（常見為東南方），象徵將引入財氣；可安置於客廳或辦公桌等穩固平面，避免放在臥室、廁所或朝向門外。網友表示，「嘴巴有含錢幣的面朝內，沒含錢幣的可朝外」、「招財揪吉～超可愛我有買」。

銅製金蟾屬金，有助事業長久；玉製溫潤，兼顧健康與和諧；陶瓷材質增添活力、青砂石則具鎮宅聚財之效。平日須保持清潔，不宜頻繁移動，也不可使用破損擺件，才能維持能量穩定。

No.9 聚寶盆

據說，聚寶盆為神仙或富商用以收藏珍寶的器皿，象徵財富匯聚、寶氣不散。盆內切忌空置，常見搭配包括金元寶、五帝錢、招財錢母，亦可放入象徵富足的糙米或平衡磁場的五行寶石，也有人加入白水晶或紫水晶碎石，強化淨化與事業能量。

網友提到，「意外發現房間內財庫位置，買了聚寶盆來聚財」、「盆內通常都放小金元寶與水晶，但如果你想要放真錢，建議雙數金額，小型擺件多以168元，象徵一路發」。

挑選聚寶盆時以圓潤造型為主，寓意圓滿順遂與循環不息；顏色可選金色或紅色，象徵富貴與喜氣。除了財位，也可放置於保險箱、收銀機或錢櫃附近，加強聚財效果。避免正對刀剪等尖銳物品，以維持財氣穩定流轉。

No.8 貔貅

貔貅自古被視為極具靈性的招財神獸，相傳牠以金銀珠寶為食，且只進不出，象徵「納財不漏」；也因其形貌威猛，具備鎮煞、驅散負面氣場之力，能守護家宅平安，兼具了吸財與護主，成為許多人提升財運與事業運時的重要開運物。

貔貅佩戴與擺放皆有講究。手鍊多戴於左手，項鍊則可依需求調整方向，頭朝外利於招財，頭朝內偏重守財。網友提到，「剛開始戴時一直頭暈，玉友說要先跟貔貅打招呼，居然真的就不暈了」、「用9999純金打造的雙貔貅，在PTT招財版討論度一直很高」。

若為擺件，宜放在家中或辦公室財位，並保持環境整潔，避免正對鏡子、廁所、廚房或床鋪，也不可高過頭部或直接落地。材質可依個人需求挑選，如黑曜石沉穩避煞、玉石溫潤養氣。迎請後可透過簡單的認主儀式建立連結，平時多以手撫其身（避開眼與口），並定期淨化與清潔，讓靈性更穩、財氣更旺。

No.7 虎爺

虎爺，又稱虎爺公、虎爺將軍或下壇將軍，在民間信仰中兼具鎮宅、驅邪與招財之力，常見造型分為黃毛虎爺與黑虎將軍，後者威猛肅穆。相傳曾為猛虎，被保生大帝或武財神趙公明收服，隨侍左右修行，因長年伴隨財神掌管財庫，遂具「咬錢納財」的能力，也被稱為「咬錢虎」。在五行觀念中，虎屬西方、五行屬金，金象徵財寶，更強化其招財寓意；加上台語「虎爺」諧音「好野」，為帶來富貴的吉祥象徵，同時也被視為兒童守護神，可庇佑孩子平安健康成長。

商家或有財富需求者，會到廟裡誠心請虎爺回家供奉。供奉時多安置於主神桌下方或側邊，一般不與主神同桌（特殊情況除外），若居住空間有限，可選擇乾淨、明亮、通風良好且不雜亂之處安奉。

No.6 元寶

許多人喜歡在家中擺金元寶，希望財源廣進，快檢視你家的位置擺對了嗎？

家中的明財位通常位於客廳大門斜對角，是氣流最旺之處，放上一對金元寶能為全家帶來好運；若財位靠近窗戶則能吸納更多吉氣，廣開財路。此外，金元寶也適合置於神桌上，尤其財神神案，能強化聚氣招財效果，但需注意不能高於神像，也不可擋住神靈或置於供品之間。

PTT有網友曾提問，床頭前有放一個小小的金元寶裝飾品，但有破損，不曉得該不該丟。其他網友留言提醒，「損壞的招財物，如果是經高人開光或安座的鎮宅物，請按規矩退駕；如果是買來讓情感有所寄託的擺設吉祥物，包好直接丟垃圾桶」、「居家風水最忌諱的就是擺放可棄之物，請安心丟掉」。

No.5 植栽

想要添好運與財氣，選對招財植物是簡單又漂亮的方式。網友提到，「如果植物長的好，就表示生活環境很棒啊」、「我都擺發財樹跟開運竹還有萬年青，覺得蠻順的」、「很多人都喜歡在家或者辦公室養一盆銅錢草」。

風水學認為，植物能吸納天地之氣，旺盛生長象徵事業、財運與人際順遂。例如，金邊富貴竹以「節節高升」寓意事業順利，發財樹能聚攏財氣，成為商務人士的最愛；白玉虎皮蘭直立葉片象徵堅毅，還能淨化負能量；火鶴花、銅錢草象徵心想事成與財富圓滿；羅漢松、琴葉榕或小盼菩提，則是提升專注力與正能量，對招財都有幫助。

桌面植物宜置於明亮的財位或靠窗處，既能吸納光照，又可讓吉氣流動順暢。記得定期澆水、保持土壤濕潤且避免積水，注意陽光強度與溫度適宜，植物才能茁壯生長，將財氣與好運源源不斷帶入生活與工作空間。

No.4 招財手鍊、手鐲

招財手鍊能調動與強化個人的財氣，《網路溫度計DailyView》曾報導「十大人氣能量水晶飾品 轉運攻略一次看」，傳授招財、招桃花、旺人緣的訣竅。有網友在Threads上提到，「之前買天然水晶手鍊每天戴著工作，工作室業績真的有增加，每天幾乎都有新客戶來詢問」、「收到雙金蟾元寶五色線手鍊開始配戴到現在，慢慢感受到事業運」。

黃水晶是最經典的招財礦石，象徵事業順利與財源廣進；貔貅造型的手鍊更被認為能牢牢守住財庫，幫助吸納薪資、投資收益及偏財運。佩戴位置上，風水講究「左進右出」，因此招財手鍊宜戴在左手，象徵吸收外界財氣。若手鍊兼具避邪功能，也可考慮右手佩戴來平衡能量，但以左手為主可增強財運效果。

No.3 招財貓

招財貓是源自日本的貓型吉祥擺飾，通常以陶瓷製作，白色最為常見，形態為單手高舉至頭頂，做出招手的姿勢，以象徵吸引財運與好運。

你知道招財貓依舉手方式、性別與擺放位置有所差異嗎？公貓通常舉右手，寓意招財進寶與開運致福；母貓舉左手，象徵招來人潮與廣結善緣。手的高低也有講究，手舉靠近臉部，會招來近處的財運與福氣；手高過頭頂，則寓意能呼喚遠方的好運。網友提到，「買了好多招財貓， 超級可愛的」、「我媽問我招財貓只舉左手和只舉右手的差別， 不加思索的回答左青龍，右白虎」、「一副喜氣洋洋笑瞇瞇的樣子」。

台灣商家為了兼顧財運與人氣，常使用雙手舉起的招財貓，肚子再掛上金元寶，象徵財福雙收。至於擺放位置，以顯眼之處最佳，如店門口或客廳入口，能最大化吸引財氣與人潮。胸前掛的金鈴則增添開運、招財與招福的象徵意義，使用時只需保持乾淨、整齊，即可發揮招財貓的吉祥力量。

No.2 發財金、錢母

PTT有網友提到，「過年期間宮廟會發換錢母，雖然有限名額，人潮還是爆滿」、「看到很多人在瘋排錢母，很好奇它有沒有功效」。發財金，也稱錢母，是廟宇於春節期間提供信眾的招財吉物，寓意「以錢養錢、財源廣進」。信徒可以將錢母視作本錢，用來生財或投資，也可放置於錢包或存摺旁，希望藉由神明加持，帶來財運順暢。

錢母的來源多樣，有寺廟特製的金、銀幣，也有用現金交換的小額錢幣，還有透過擲筊取得的發財金，三種形式對應的擺放位置各有差異。擺放上，寺廟製作的「明財」錢母宜置於家中明財位，如大門進門斜對角或玄關，象徵神明賜福；用自己小錢換得的「暗財」錢母則適合收藏在聚寶盆、保險櫃或常用錢的抽屜中，避免擺放在顯眼處；透過擲筊取得的紙鈔發財金，單張可隨身攜帶於錢包，多張則可分別放入存摺或財庫，以形成財源循環。

使用時，求來的錢母需先過香爐火，順時鐘繞三圈啟動能量，絕對要避免賭博、隨意花用或置於汙穢處，以防漏財。

No.1 水晶、礦石

每種水晶都有其獨特的能量與作用，招財水晶與礦石自古以來就被視為吸引財富、增強運勢的能量寶物。

例如，黃水晶象徵陽光與自信，能提升正財運與事業發展，是想要穩定收入的最佳選擇；鈦晶則是因為內含金色片狀礦物，又被稱為「富貴水晶」，適合投資、創業者，能增強偏財運，越純淨晶體內的鈦絲越多，價值也越高。紫水晶洞像一個閃亮的財富寶藏，除了聚財，還能帶來貴人運與思考力，而天鐵隕石有著來自宇宙的沉穩磁場，能穩固財庫、吸引長期收入，適合想守財或穩健投資的人。

在擺放與運用上，可根據需求選擇合適位置：黃水晶、綠幽靈適合放在辦公桌或財位，招正財運；鈦晶或金運石則適合放在偏財位，幫助吸引投資或意外財運。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月6日至2026年2月5日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



