盤點4大生肖男談戀愛忽冷忽熱原因　屬羊太玻璃心受委屈又不願說

在一段戀情中，情人能否給自己足夠的安全感，是大家都很在乎的事。最怕的就是忽冷忽熱、態度變來變去、沒有定性的那種人；跟他談起戀愛，忽上忽下的，很難走得長久。



科技紫微網今天就來揭曉，哪些生肖男是典型的忽冷忽熱型？想和他們談戀愛，可要注意啊！

揭秘四大生肖男談戀愛忽冷忽熱原因（01製圖）

盤點四大忽冷忽熱生肖男，簡直是讓人捉摸不定（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 屬馬男

屬馬的男生在戀愛中忽冷忽熱，是因為他不想被戀愛束縛太緊。他可以擔起戀人的職責，在你難過的時候安慰你，在你生病的時候照顧你……但是想要他天天陪著你卻是不可能的。他喜歡多姿多彩、無拘無束的生活，經常會消失好幾天，等你急到不行的時候，又帶著禮物過來看你，輕描淡寫地解釋一下「我和朋友出去玩了」，實在讓你對他很難放心。

2. 屬龍男

對屬龍男來說，情人所提出的要求，他都會盡量滿足。但是他不會去關心你Facebook分享哪篇文、IG上傳了什麼限時動態。其實，他忽冷忽熱的原因並非不在乎你，而是他會忽略戀愛中的細節，察覺不到你的情緒變化。有時候他還會振振有詞：「你不說，我怎麼知道你在想什麼？」讓你總是希望他能多注意你一點。

3. 屬虎男

屬虎男的忽冷忽熱表現，是在外面的時候冷，私底下熱。和你單獨待在一起的時候，他可以甜言蜜語、情話不斷，但是只要帶著你出去，例如參加朋友聚會之類的，他的態度就會變得冷冰冰的，不會一直照顧你。說到底，他就是太在乎面子，在外人面前他不好意思對你太好，害怕有損他的大男人形象！

4. 屬羊男

多愁善感正是屬羊男忽冷忽熱的原因所在。他本是暖男，能隨叫隨到，給你最貼心的呵護，愛你入骨。但他又特別玻璃心，你的無意之言、你的偶爾忽略，都會讓他傷心。可是讓人抓狂的是，即便他介意了、傷心了、委屈了，卻又不願說出來，徒留你胡思亂想，明明昨天還好好的，怎麼今天又變了？這種情況就需要你多引導他了。

看完了今天的分析，可以發現這些生肖男雖然個性難捉摸，卻也不是故意要讓情人委屈，只是還在找尋兩人最適當的相處模式。若你心中有疑惑，就勇敢與他討論吧，只要有心磨合，都有機會讓感情越來越穩定喔！

同場加映：5大生肖缺乏安全感 屬兔內心敏感細膩 要反覆確認被愛才敢去愛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

【苦戀結果占】你該繼續愛，還是放手？

【姻緣紅線】你的正緣幾歲會出現？

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】