台男大生開派對！設局鎖門性侵女同志情侶　賠償和解輕判緩刑4年

台灣發生1宗性侵同性伴侶案件。1名就讀大學的藍姓男子，藉詞邀請友人到寓所飲酒聚會，其間將1對女同志伴侶反鎖於房間內並強行性侵。



台南地方法院近日對此案作出裁決，藍男因觸犯強制性交罪及對未成年犯強制性交罪，被判處有期徒刑2年，但法官認為他有悔意，且與2名女被告達成和解，終獲准緩刑4年，並須接受法治教育及保護管束，全案仍可上訴。



１名男大生藉詞聚會，將１對女同志情侶反鎖房內性侵。（AI生成圖片）

設局邀寓所開派對 反鎖房門施暴

法庭公布的判辭指出，涉案被告為藍姓男大學生，他於2025年1月26日深夜邀請受害人小雅（化名）及其17歲同性伴侶小君（化名），連同其他友人一行共8人，前往其位於台南市永康區的寓所內飲酒聚會。

藍男於當晚約11時許趁着酒意，突然將未成年的小君強行抱入房間。小雅見狀深感不妙，因擔心伴侶安危而立即跟隨入房查看。豈料，藍男隨即將房門反鎖，將2名女事主困於房內。他不顧2人反抗，強行脫去她們的衣物，並以手及嘴等方式，對這對情侶進行強制性交。

未成年的小君被強行抱入房間，小雅擔心伴侶立即跟隨入房查看。（AI生成圖片）

2名受害人事後身心受創，不甘受辱，隨即向當地警方報案求助，警方其後將藍男拘捕並移送法辦。

雙方達成和解 法官：犯案情狀可憫恕

案件於台南地方法院進行審理。被告在庭上坦承犯行，加上有2人的對話紀錄截圖與現場照片作證，罪證確鑿。法官在判詞中嚴厲斥責被告為滿足一己私慾，無視他人性自主權，對兩名受害人造成巨大的身心傷害。

法庭考慮到被告過往並無任何刑事案底，犯案手法「尚未達到嚴重凌虐」的程度，且在犯後態度良好並有悔意，主動向2名受害人尋求調解，最終雙方達成和解並已全數履行賠償。

最終雙方達成和解，藍男被判處有期徒刑2年，緩刑4年。（AI生成圖片）

法官進一步表示，被告因一時衝動而觸犯法網，考慮其目前仍為大學生，若依法定最低刑罰判處3年以上有期徒刑「猶嫌過重」，符合台灣《刑法》第59條「犯罪情狀顯可憫恕」之減刑規定。最終合併判處有期徒刑2年，緩刑4年。

為確保被告汲取教訓，法庭下令其必須在2年內接受3次法治教育，並在緩刑期間接受保護管束，若違反規定將被撤銷緩刑並即時入獄。目前全案仍可上訴。

其他報道：愛妻車禍失憶！視丈夫子女如陌生人 他守候8年重辦婚禮再娶她

真愛能戰勝遺忘，讓有情人再一次相愛。馬來西亞1名男子與妻子結婚多年，育有7名子女，豈料妻子經歷車禍後徹底失憶，醒後完全不認得丈夫與子女。面對愛妻把自己視為「陌生人」，情深的丈夫在8年裏不離不棄，悉心照顧其起居，近日更決定在家中重辦婚禮，親手為愛妻戴上當年的婚戒，深情承諾「再次交出我的心」。



馬來西亞男子阿米魯與妻子魯比雅圖在婚禮上的合照。（TikTok@storie.my）

車禍奪走記憶 摯愛家人成陌路

這段動人故事始於2018年。馬來西亞男子阿米魯（Amirul Hisham Mat Sharif）與妻子育有7名子女，原本生活美滿。然而經歷了一場嚴重的車禍後，徹底改寫這個家庭的命運。妻子魯比雅圖（Rubiyatul Iski Ishak）在意外後陷入昏迷，醒來後雖然保住性命，卻失去了大部分記憶，她忘記了與丈夫共度的歲月，甚至不認得孩子。

阿米魯在影片中向妻子示愛，情深地說「只想給妻子交出他的真心」。（TikTok@storie.my）

愛妻失大部份自理能力需貼身照顧

阿米魯在馬來西亞公共廣播電視Berita RTM受訪時憶述，昏迷的妻子醒來時睜開眼看著他，眼神只有陌生與冷淡，而除了失憶，妻子失去大部份自理能力，甚至出現失禁情況，必須穿着成人紙尿褲，生活起居長期需要依賴他人照顧。

車禍後失憶的魯比雅圖，至今仍無法記起太多往事。（TikTok@storie.my）

8年不離不棄 丈夫：這是我的責任

在漫長的8年間，阿米魯一邊照顧年幼子女，一邊細心呵護失憶的妻子，耐心陪伴她復健、重新認識生活。

全文：愛妻車禍失憶！視丈夫子女如陌生人 他守候8年重辦婚禮再娶她