即使即將步入禮堂，都不代表可以無視女方意願伸狼爪！台灣高雄1名男子和女友交往多年，原定登記結婚，豈料結婚前一晚，男子求歡遭拒後，趁未婚妻服用安眠藥昏睡之際，施以婚前性侵，令到他們關係急轉直下。受害人婚後苦撐3個月，最終忍痛提出離婚，繼而報警提告前夫。



法官經審理後，批評男被告為了一己慾念，未能尊重另一半的性自主決定權，對受害人身心健康造成極大損害，因考慮到雙方以20萬新台幣（約5萬港元）達成和解，以及其他因素，判處「強制性交」罪名成立，有期徒刑2年，緩刑5年，被告需要提供200小時義務勞務工作，並接受2場法治教育。



受害人遭婚前性侵，勉強和對方結婚後，最終3個月後離婚收場。（AI生成圖片）

趁未婚妻服用安眠藥昏睡 伸出狼爪

台媒於今年4月報道，根據台灣高雄地方法院判決書，涉事情侶交往多年，計劃2024年8月20日辦理結婚登記手續，但在結婚前一晚，男方在未婚妻住所留宿，其間想親熱，女方當時服用了安眠藥，並考慮到翌日要進行結婚程序，擔心自己體力不支，所以明確拒絕，未婚夫事後卻趁她意識不清之際，強行發生性行為。

受害人離婚提告前夫

受害人知道自己遭到婚前性侵，勉強和對方結婚，但十弗件成為婚姻破裂的導火線，受害人內心陰影仍然揮之不去，婚姻僅維持大約3個月、即是同年11月20日便劃上句號，她隨後報案，控告前夫性侵。

法官批評男被告為了一己慾念，未能尊重另一半的性自主決定權，卻考慮到雙方達成和解，以及其他因素，判處「強制性交」罪成，有期徒刑2年，緩刑5年。（AI生成圖片）

雙方達成和解 法官判緩刑5年

案件在高雄地院進行審理，男被告在庭上認罪，向前妻賠償20萬新台幣（約5萬港元），受害人明確表示，希望雙方各自安好，不再糾纏。

法官批評被告案發時雖然沒有明顯施以暴力或脅迫，卻無視女性性自主權，行為難以容忍，卻考量到被告沒有前科和認罪，明顯有悔意，裁定「強制性交」罪成，有期徒刑2年，緩刑5年，被告提供200小時義務勞務工作，接受2場法治教育，全案仍可上訴。

可被判處3年以上10年以下有期徒刑

根據台灣《刑法》第221條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，一旦罪成，可被判處3年以上10年以下有期徒刑。

（綜合）