陳啟泰穿港鐵制服站月台！維持秩序兼幫乘客撳𨋢　網民：拍廣告？

藝人陳啟泰入職港鐵任前線職員？社交平台瘋傳照片和影片，有不少乘客拍到1名疑似陳啟泰的男職員站在月台舉牌維持秩序，又為有需要搭乘升降機的乘客按住開門鍵，上前確認對方名牌顯示為「陳啟泰」，覺得相當驚喜，於是引來網民留言，「今朝返工見到！仲諗呢個人有啲熟口面嘅」、「俾我見到應該都嚇一嚇，無啦啦有粒星幫我撳𨋢」、「可以放低身段做前線，respect」。不過亦有人估計是拍攝節目，「係咪拍緊嘢，有冇鏡頭」、「真人騷」。



貌似藝人陳啟泰的男職員站在月台舉牌維持秩序。（「threads＠coleman_0112」圖片）

該男職員又為有需要搭乘升降機的乘客幫忙按住開門鍵。（「threads＠shelly.sham72」影片截圖）

藝人陳啟泰穿港鐵制服！ 現身月台舉牌維持秩序

「有冇人今日搭鐵都見到陳啟泰」，今午（5日）下午分別有網民在社交平台threads發文，指搭乘港鐵時遇到1名和藝人陳啟泰樣貌非常相似的職員，當時他穿著港鐵車站助理制服，站在東鐵線大圍站往金鐘方向的月台。列車到達時，他手持圓形告示牌，提醒乘客當車門關上時請勿衝門，有站在旁邊女乘客疑似覺得對方相當「面善」，忍不住投以詫異目光。

疑是藝人陳啟泰站在大圍站月台，手持圓形告示牌提醒乘客請勿衝門。（「threads＠coleman_0112」圖片）

陳啟泰站升降機前 為有需要乘客按開門鍵

另一名乘客拍攝的片段可見，當時有長者以及推嬰兒車的媽媽需要搭乘升降機，疑似陳啟泰的職員則站在升降機外，幫忙按住開門鍵。樓主指，她特意乘坐升降機留意該職員名牌，估算「應該真係…（陳啟泰）」，但片中似乎未有人認出陳啟泰。

陳啟泰站在升降機外，為長者和有需要人士按開門鍵。（「threads＠shelly.sham72」影片截圖）

陳啟泰站在升降機外，為長者和有需要人士按開門鍵。（「threads＠shelly.sham72」影片截圖）

片段曝光引轟動 網民表示驚喜：仲咁X型

相關帖文瞬間引來網民熱議，「今朝返工見到！仲諗呢個人有啲熟口面嘅」、「大癲，仲咁X型」、「keep得好fit，咁型得唔得㗎！」、「以為樓主講笑條友似陳啟泰，入到嚟發現條友真係陳啟泰」、「俾我見到應該都嚇一嚇，無啦啦有粒星幫我撳𨋢」、「今時今日百萬富翁都係做地鐵舉牌」、「可以放低身段做前線，respect」，又笑稱「就算真係打工做嘢，都總覺得佢係宣傳大使多過打工」、「有冇問你上車前用唔用錦囊？」、「我們（哋）終於又見面了」。

疑是拍攝節目中

HOY TV 官方帳號的小編亦有留言，「係陳啟泰！」有網民因此懷疑是拍攝節目，「係咪拍緊嘢，有冇鏡頭」、「真人騷」、「拍攝廣告？」小編則留下懸念，「佢有幫我哋拍節目，但呢個唔知關唔關我哋事」。

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