【暴雨／紅雨／黃雨／天文台／天氣消息】香港近日暴雨連連，繼6月6日（星期六）接連發出黃色暴雨警告信號（黃雨警告）和紅色暴雨警告信號（紅雨警告）後，今天（6月7日）天文台一度再發出黃雨警告，但本港街頭卻出現感人暖心一幕！本港社交平台Threads瘋傳影片，暴雨期間灣仔莊士敦道有1名父親攜着幼子笑住「雨中漫步」，雙方展現溫馨互動，令目擊者直呼「幸福」，「睇到個心都融了，個畫面勁美好勁溫馨」。



影片引來網民熱議，有網民大讚父子情溫馨，「開開心心咁享受當下」，但擔心父親回家後會被妻子責罵，「返到屋企九成會俾女人鬧，一係老婆鬧，一係俾長老鬧」。不過亦有網民提醒，兒童淋雨後要小心處理，否則如果發燒染上「腦膜炎」，後果難以想像。



Threads瘋傳影片，暴雨期間灣仔莊士敦道有1名父親攜着幼子笑住「雨中漫步」，雙方展現溫馨互動。（Threads@k2yvanessa_）

「如果我係個小朋友，呢個moment真係會記一世」。有網民在Threads發布影片，分享暴雨期間1對父子在灣仔莊士敦道拖手漫步畫面，留言「當其他人勁慌張避緊雨嗰陣，對父子笑住喺雨中勁chill咁漫步」。

灣仔父子暴雨中淋雨漫步 溫馨互動

影片長5秒，見到當時突然下暴雨，路人都撐着雨傘擋雨，然而街上有1名穿裇衫西褲的父親，右手拖着目測只有幾歲的年幼孩子，在雨中漫步，毋懼大雨淋身。

父親拖着幼子在雨中漫步，毋懼大雨淋身。（Threads@k2yvanessa_）

父親拖着幼子在雨中漫步，毋懼大雨淋身。（Threads@k2yvanessa_）

父親拖着幼子在雨中漫步，毋懼大雨淋身。（Threads@k2yvanessa_）

目擊者讚幸福：個畫面勁美好勁溫馨

樓主補充，父子漫步期間有溫馨互動，令他大感「幸福」，「個小朋友好似仲大大力咁踩落個水氹度，之後佢老竇望住佢笑，佢又笑返轉頭，個畫面唔知點形容嗰個幸福嘅感覺。小朋友笑得勁開心，睇到個心都融了，個畫面勁美好勁溫馨」。

網民：享受當下 籲淋雨後小心處理避免腦膜炎

網民看過影片議論紛紛，有網民大讚父子情溫馨，「開開心心咁享受當下」，但擔心父親回家後會被妻子責罵，「返到屋企九成會俾女人鬧，一係老婆鬧，一係俾長老鬧」。亦有網民估計是父親出門沒有帶雨傘，毋須太多「幻想」，「純粹係個男人黃雨都唔識帶遮出街啫，唔使諗得咁浪漫」、「可能人哋住好近，兩步路返上樓呢」。

不過亦有網民提醒，兒童淋雨後要小心處理，否則如果發燒染上「腦膜炎」，後果難以想像，「淋雨會感冒，尤其係小朋友，萬一發燒仲染埋腦膜炎仲麻煩」。

網民讚父子情溫馨，但提醒淋雨後要小心處理，以免染上「腦膜炎」。（Threads@k2yvanessa_）

淋雨為什麼會誘發腦膜炎？

人在淋雨受涼後，機體抵抗力下降。這時，細菌、病毒、真菌等病原體更容易擴散入侵中樞神經系統，或會引發腦膜炎。

腦膜炎從發病到死亡最快只要24小時 6症狀要注意

腦膜炎早期症狀包括發燒、劇烈頭痛、乏力、惡心、嘔吐、注意力不集中等，易與感冒混淆，但症狀往往很快加劇，部分嚴重病例從發病到死亡，最快只要24小時。

淋雨、涉水後做好這3件事！

雨水看似乾淨，但降落過程中會吸附空氣中的灰塵、汽車尾氣顆粒等污染物，同時，還攜帶了細菌、真菌等致病菌，故淋雨、涉水後，要做好以下3件事：

1）徹底清潔：熱水能促進血液循環，儘快用熱水洗個澡，好好清潔頭皮和頭髮。洗完要立即吹乾頭髮，預防感冒；如果蹚了積水，要重點清洗腳部，去除泥沙等污染物，再用肥皂或沐浴露清洗；若皮膚破損或雨水進入耳朵，可用無菌棉籤蘸點酒精或碘伏，輕輕清理。



2）衣物消毒：淋過雨的衣服帶着各種污染物，回到家後盡快脫掉，和其他衣服分開清洗。可用消毒液浸泡再洗，徹底殺菌；蹚水濕透的鞋子應清洗曬乾後再穿。



3）注意保暖：淋雨後身體受寒，要及時換上乾爽保暖的衣服，喝點熱水熱湯，幫助身體迅速恢復正常溫度。同時，注意不要進入温度較低的冷氣房，容易引發感冒、關節疼痛，甚至誘發心肌炎、腦膜炎等疾病。



（Threads@k2yvanessa_）