流水響巴士站候車下暴雨　田螺車駛過濺積水　乘客傘陣遮擋仍全濕

香港近日天氣不穩，不時下起暴雨。網上流傳影片，有內地來港到流水響水塘行山的4名男女，行山後在巴士站候車時下起暴雨，雨水未能及時流走，馬路被淹浸，有田螺車駛過時未有減速，濺起大量水花，內地遊客雖早有準備，及時蹲下並舉起雨傘遮擋，但也難免被淋濕。



影片於抖音引起熱議，內地網民笑言「香港福利還是好啊，免費玩激流勇進」、「香港公交車站真好，還可以免費洗澡」，亦批評「香港開車的人這麼沒有素質的嗎？」、「果然大車不管別人」、「看這用雨傘擋被濺起的積水的熟練程度，看來這邊的司機路過水坑一般都不會減速」。



網上流傳影片，有內地來港到流水響水塘行山的4名男女，在巴士站候車時下起暴雨，為了躲避車輛駛過濺起的積水，紛紛蹲下用傘陣遮擋。（抖音「一路向陽（阿坤）」）

有內地男子於抖音發布兩段影片表示，「流水響名副其實，才換的衣服，就等個車，就這」、「剛下雨的時候一臉不開心，濕了幾次身之後愈玩愈嗨」。

流水響巴士站候車下暴雨 田螺車駛過濺積水

影片見到，內地男與3位朋友行山後在巴士站候車，當時下着雨，馬路有積水，有田螺車駛過時未有減速，濺起大量水花，水花高至巴士站簷篷，3位朋友及時蹲下並舉起雨傘遮擋，但也難免被淋濕。而內地男就負責拍攝影片，未有做擋水防護，不過他發出歡呼聲和大笑，無奈和欣然接受這情況。

有田螺車駛過時未有減速，濺起大量水花，內地遊客雖早有準備，及時蹲下並舉起雨傘遮擋，但也難免被淋濕。（抖音「一路向陽（阿坤）」）

有田螺車駛過時未有減速，濺起大量水花，內地遊客雖早有準備，及時蹲下並舉起雨傘遮擋，但也難免被淋濕。（抖音「一路向陽（阿坤）」）

內地男：朋友被濺幾次水不知道多開心

內地男於留言區補充，當時下起暴雨又颳風，「4、5分鐘水就淹到站台了，然後第一次濕身還是小巴，後面一連幾次」，「朋友（表情不開心的）表現只是裝的，被濺幾次水不知道多開心」。

內地男續說，當時一直拿着手機看巴士到站時間，原本提議換另1個站候車，但大家都說已經濕身了和怕錯過巴士，而他的手機是防水的，「乾脆就拍個狼狽的視頻」，另有部份車減速或繞開駛過。

每每有車輛駛過，內地遊客都舉起雨傘遮擋濺起的積水。（抖音「一路向陽（阿坤）」）

網民：司機素質太差勁 VS 雨太大根本看不清

網民留言表示，「香港水世界居然不收費」、「攝影師都成落湯雞了」、「這司機的素質真的太差勁了」、「我們內地大部份車看到有水坑都願意開慢一點」，又指出「這種在內地如果有視頻證據分分鐘可以事後處罰」、「在我們這只要記下車牌，或者有監控一樣可以報警要求道歉並賠償，如果對面態度不行還可以要求對方寫檢討書，這法律規定了的」。

平日有駕車的網民解釋，「這是我自己的體會哈，經常開車的時候到了水坑面前才發現一灘水，根本來不及剎車，我也不知道要怎麼辦」、「很多時候真不是故意的，雨太大根本看不清，哪怕我才開30、40的速度，也是不知道哪裏有積水哪裏沒積水，突然間那個水花就炸開，自己都嚇一跳」。

車輛「剷水氹」屬違法？行人可如何索償？

大律師陸偉雄表示，車輛「剷水氹」違法與否，關鍵在於司機的行為是「不小心」或「故意」。 （照片由受訪者提供）

執業大律師陸偉雄過往曾講解車輛「剷水氹」影響行人的法律問題，指違法與否關鍵在於司機的行為是「不小心」或「故意」。若事件屬「不小心」，受影響行人可記下涉事車輛車牌，以民事方式向車主或司機追討賠償，司機亦有責任賠償，如衣物清潔費或其他財物損失。

另一方面，《道路交通條例》（香港法例第374章）第38(2)條指出，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬不小心駕駛，因此如事件屬「故意」，司機有機會被控該罪名，一經定罪最高可判罰款5,000元及監禁5個月。不過，行人需要證明司機有故意剷水意圖，舉證方面有一定困難。

（抖音「一路向陽（阿坤）」）