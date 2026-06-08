港鐵女乘客對付「柱女」　將手攝入扶手頂背部　網民激讚：做得好

成功對付挨港鐵扶手的人，簡直大快人心！有港鐵女乘客近日發文發片，分享如何對付將背部全依靠在車廂扶手的「柱男柱女」，方法就是大膽將手攝入對方背部與扶手之間，令缺德者感到不舒服而把背部移離扶手。



網民紛紛大讚方法有效，「做得好！對付一班『柱男柱女』人人有責」、「支持你繼續制裁呢啲人，見到佢哋敗走真係好心涼」，有網民則說「好彩你係女人，如果唔係又俾人話非禮」、「依家咁熱，佢哋啲臭味或者濕濕的感覺，我投降」。



有港鐵女乘客近日發文發片，分享對付將整個背部依靠在車廂扶手「柱男柱女」的方法。（Threads@o_y1ul）

該港鐵女乘客6月6日於Threads發文發片表示，「今日制裁咗2個」。影片見到，樓主對付2名港鐵「柱女」，在車廂內將手攝入對方背部與扶手之間，令「柱女」只好遠離扶手。

將手攝入背部與扶手間對付「柱女」

網民批評，「真係好憎啲柱男柱女，特別人多勁逼嘅時候，想搵條柱扶下都無，要好似樓主咁，喺柱與人形物體間搵條隙縫，攝隻手入去」、「柱女易搞啲，柱男柱叔柱伯柱嬸搞唔掂，推都推唔郁壓住你」。

樓主大膽將手攝入「柱女」背部與扶手之間。（Threads@o_y1ul）

樓主大膽將手攝入「柱女」背部與扶手之間，對方因感到背部不適，終於離開扶手。（Threads@o_y1ul）

樓主見到第2名「柱女」也用同樣方法對付。（Threads@o_y1ul）

樓主繼續將手攝入「柱女」身體與扶手之間。（Threads@o_y1ul）

「柱女」立即縮開身體。（Threads@o_y1ul）

「柱女」縮開身體。（Threads@o_y1ul）

網民分享更多對付方法：戴誇張戒指、出聲指責

有網民分享其他對付方法，「我N年前係會戴好誇張嘅戒指，然後一嘢頂落佢哋背脊」、「我都會係咁，如果佢都仲係堅持壓落嚟，我會豎起啲手指插佢」、「我直接用個電話『銀』落去佢個背脊骨，佢自然一定縮，之後用個電話頂實個位，等佢冇得挨」、「有時見啲小妹妹唔敢出聲，我直接講：柱男先生，唔該借借」、「我係會直接拍佢，同佢講條柱唔係畀佢用嚟挨，遇過太多人用中指頂佢背脊都無反應，要直接X」。

有女網民分享不快經歷，「我間唔中都會揸住扶手因為我平衡力一般，有次揸住扶手嗰陣有個望落大約30頭左右嘅男人望落都算斯文樣，佢照挨落嚟，我已經心諗做乜X，我堅決唔縮手，佢仲刻意挨得大力啲，我都唔執輸用手指關節位頂返佢啦，條友feel到就即刻擰轉面怒睥我，好似想開拖咁，嚇到我又有少少淆底，加上我到站落車就冇咗下文了，但係諗返起真係好嬲，明明係佢唔啱都要咁惡，佢眼神仲要上下打量我」。

（Threads@o_y1ul）