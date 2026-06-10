有片│天水圍輕鐵路軌旁驚現「踢腳男」！2女生險絆倒　網民斥謀殺

乘搭輕鐵候車時要小心！本港網絡流傳影片，天水圍天瑞輕鐵站有1名男子，在月台路軌旁邊多次伸腳，意圖絆倒經過的路人，至少1名女子及1名女學生中招，被踢腳時險失平衡。女學生回頭望向男子，惟男子若無其事，站在月台四處張望。



影片震驚網民，紛紛批評男子離譜且危險，「如果有人俾佢整跌，隋時受重傷，衰到極！」、「跌落軌就命都冇! 好危險呀！」，又呼籲報警，「報警最好，明顯謀殺」、「蓄意傷人」。



本港網絡流傳影片，天水圍天瑞輕鐵站有1名男子，在月台路軌旁邊多次伸腳，意圖絆倒經過的路人。（影片截圖）

本港Facebook群組、Threads帳戶近日流傳影片，顯示天水圍天瑞輕鐵站月台有1名男子多次伸腳絆倒路人，提醒乘搭輕鐵的人要小心。

天水圍天瑞輕鐵站月台路軌旁現「踢腳男」 多名女生險絆倒

影片長17秒，見到1名穿黑色上衣男子站在天瑞輕鐵站路軌旁月台。其間一名穿粉色衣服女子在男子身邊走過，男子隨即伸出左腳踢中粉衣女左腳，粉衣女一度失平衡前傾，但繼續走過未有理會。

男子伸出左腳踢中粉衣女左腳，粉衣女一度失平衡前傾。（影片截圖）

男子伸出左腳踢中粉衣女左腳，粉衣女一度失平衡前傾。（影片截圖）

然而男子未有停止，1名女學生在前方經過時，男子再伸右腳踢中女學生右腳，女學生被絆腳受驚，回頭望向男子腳部，惟男子已收腳站好，望向另1方向裝作沒事發生，女學生疑惑下慢慢走遠。男子則四處張望，未知是否找下1個「獵物」。

男子再伸右腳踢中女學生右腳，女學生被絆腳受驚。（影片截圖）

男子再伸右腳踢中女學生右腳，女學生被絆腳受驚。（影片截圖）

男子再伸右腳踢中女學生右腳，女學生被絆腳受驚。（影片截圖）

網民批危險：跌落軌就命都冇！

網民紛紛批評男子離譜，行為危險，呼籲報警處理，「係咪有病㗎？特登kick人嘅」、「如果有人俾佢整跌，隋時受重傷，衰到極！」、「跌落軌就命都冇！好危險呀！」、「報警最好，明顯謀殺」、「蓄意傷人」。

根據《港鐵附例》，滋擾其他乘客可罰款港幣5,000元。（資料圖片）

港鐵範圍滋擾乘客可罰款5,000元

根據香港法例第556章《香港鐵路附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者可罰款港幣5,000元。

襲擊他人可被監禁

另外，如果行為導致他人受傷，可能涉及襲擊罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。