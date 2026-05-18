假1元硬幣湧現？港女子疑街市中招　列假幣4大特徵+金管局分辨6式

【偽鈔／假銀紙／假硬幣】香港市面出現1元假硬幣？有香港女子於社交平台Threads發相發文，指日前收到兩個1元硬幣，檢查發現其中1枚疑似是假硬幣，特徵包括硬幣表面變「磨砂面」、細節不清，以及側面較光滑，重量亦有差別。她估計這枚硬幣是在街市買餸時找回來，直呼「原來1蚊都可以係假」。



網民看後震驚，「連1蚊都有假？」、「2017年時都收到過，原來而家仲存在市面上！果然大家都好少仔細檢查神沙（硬幣）」、「所以先唔鍾意用現金」。但亦有網民估計是硬幣經磨蝕耗損，或放入過乾衣機所致，未必是假硬幣。



至於如何分辨真假硬幣，金管局網頁就列出6個防偽特徵，包括金屬顏色光澤、字樣等，大家收到硬幣時可留意。



收到硬幣時，宜仔細檢查。（資料圖片）

「原來1蚊都可以係假」。該香港女子於Threads發文，指近日買餸收到兩個1元硬幣，至5月17日使用時才發現有1個疑似是假硬幣，「平時真係冇留意！今日（5月17日）買油麥菜12蚊斤，諗住畀兩個1蚊嗰陣時先發覺有1個唔同！即刻留返」。

女事主列真假1元硬幣4點差別

樓主發放兩枚硬幣對比圖片，年份均寫上2017年，當中左邊是真硬幣，右邊疑似是假硬幣，特徵包括「好似磨砂面」、「細節唔清楚」、「側邊喺光滑」，而且重量相差0.1至0.2克，提醒：「大家留意下自己有冇？」

右邊疑似假硬幣的字樣明顯較模糊，表示狀似磨砂。（Threads@candiexbliss）

右邊疑似假硬幣的圖樣明顯較模糊，表示狀似磨砂。（Threads@candiexbliss）

右邊疑似假硬幣的側面明顯較光滑，沒有凹凸紋。（Threads@candiexbliss）

料街市找錢誤收假1元硬幣

樓主估計，這枚硬幣是她在街市買菜時找回來，疑惑「10蚊我都明……但係1蚊？」，又說 「我聽日拎去差館睇下」。

網民爭議：假1元硬幣 vs 硬幣經磨蝕耗損

事件引來網民熱議，有人感到驚訝，「連1蚊都有假？」、「都假得好明顯」。也有網民表示，「2017年時都收到過，原來而家仲存在市面上！果然大家都好少仔細檢查神沙（硬幣）」、「1蚊可以係假。5蚊都可以，兩個1蚊黐埋一齊扮5蚊都收過」、「所以先唔鍾意用現金，就算唔收假錢，有時找返嚟根本唔係港幣嘅銀仔先慘」。

有網民估計是硬幣經磨蝕耗損，未必是假硬幣。（Threads@candiexbliss）

不過亦有網民估計是硬幣經磨蝕耗損，或放入過乾衣機所致，未必是假硬幣，「會唔會係本身個硬幣腐蝕／磨成咁咋？」、「長期接觸到水或者腐蝕性，係會變咁」、「硬幣耗損，因為硬幣入過乾衣機之後所致」、「感覺做個假1蚊成本會高過1蚊喎……」。

金管局教辨別真假硬幣方法 6個防偽特徵要留意

根據香港金融管理局資料，每枚香港硬幣正面均採用劃一洋紫荊設計，並附有中、英文「香港」字樣；硬幣背面分別以中、英文及位於正中的大阿拉伯數字鑄明該幣面值，數字下面為發行年份。

金管局列出辨別真假硬幣方法。（金管局網頁）

至於如何分辨真假硬幣，金管局以10元硬幣為例，列出6點分別：

1）兩種金屬的顏色及光澤： 部分偽幣的白鎳合金外環略呈黃色 。

2）金屬之間的接口： 真幣接合非常緊密順滑，環繞接合位的扭繩花紋細緻均勻 。偽幣的接口通常較粗劣，扭繩花紋不夠分明 。

3）字樣： 真幣不論中、英文字樣都清楚明確，字型方正平穩 。偽幣字型大多扁平而不規則 。

4）洋紫荊： 真幣的洋紫荊立體圖案清晰細緻，花蕊及花瓣的彎曲形態更見精巧 。

5）槽紋： 真幣邊緣的槽紋細緻明確，槽紋部分與光滑部分相間 。偽幣槽紋一般都比較粗劣，或沒有與光滑部分相間 。

6）手感及重量： 偽幣通常以不同合金製造，重量及手感均與真幣不同 。



不過金管局提醒，不法分子製造10元偽幣外形或金屬成份時有不同，以上說明僅供參考之用。

使用偽鈔及硬幣可監禁14年

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條「行使偽製紙幣及硬幣等的罪行」，任何人知道或相信某物品是偽製紙幣或硬幣，而將該物品交付另1人，意圖由該另1人或其他人將該物品作為真的流通紙幣或真的受保護硬幣行使或付給，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。