【港鐵／逃票】乘搭港鐵如果被罰款1,000元的確「肉赤」。本港社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵旺角東站有大媽疑因被罰款1,000元，逗留在現場哭泣，「喊咗成個鐘都唔肯走」，目擊者直言「有啲擔心佢」。



影片引來網民熱議，有人認為如果大媽是因為「逃票」被罰款，「唔抵可惜」、「貪心」。但亦有網民同情大媽，認為可能是無心之失，「一千蚊對佢來講可能係好大嘅數目，所以先喊咁耐，大家唔好再落井下石了」。另有網民關注大媽因何事被罰款及事件後續。



雖然有傳大媽被罰款1,000元，不過港鐵回覆《香港01》表示，6月6日港鐵人員在東鐵綫頭等車廂查票期間，有1位女乘客未持有有效頭等車票，職員與她在旺角東站下車處理，並根據港鐵附例以及乘客當時情況，向她發出書面警告；乘客其後離開車站。



港鐵旺角東站有大媽哭泣。（Threads@iptszkinbb）

乘搭港鐵東鐵頭等車廂必須再拍卡，否則有機會被罰款1,000元。有網民於Threads發布影片，指港鐵東鐵綫旺角東站有大媽因被罰款1,000元，逗留現場哭泣不願離開，「旺角東有個阿嬸俾人罰咗一千蚊，喊咗成個鐘都唔肯走，有啲擔心佢」。

傳東鐵旺角東站大媽被罰款1000元 坐樓梯大聲哭泣

從影片見到，旺角東站閘機位置，1名穿花紋上衣大媽面露難色慢慢出閘，似乎情緒低落，後方有1名港鐵女職員緊隨。

大媽慢慢出閘，後方有1名港鐵女職員緊隨。（Threads@iptszkinbb）

大媽慢慢出閘，後方有1名港鐵女職員緊隨。（Threads@iptszkinbb）

另1段影片見到，大媽坐在閘口旁邊樓梯大聲哭泣，附近至少有4名港鐵職員。

大媽坐在閘口旁邊樓梯大聲哭泣。（Threads@iptszkinbb）

附近至少有4名港鐵職員。（Threads@iptszkinbb）

網民爭議：不值得同情 vs 無心之失勿落井下石

網民看過影片議論紛紛，有人認為大媽不應「逃票」，「如果坐頭等唔拍卡真係抵死」、「搭頭等唔畀錢，俾人捉到唔抵可惜」、「既然係大數目，就唔好貪心偷（不拍卡）坐頭等啦」。

但亦有網民同情大媽，認為可能是無心之失，「一千蚊對佢來講可能係好大嘅數目，所以先喊咁耐，大家唔好再落井下石了」、「冇人試過唔知嘅情況下行咗入頭等咩，因為我試過」。

港鐵：女乘客未持有效頭等車票 2原因發書面警告

港鐵回覆《香港01》表示，為保障已付正確車費乘客利益，港鐵人員不時於港鐵範圍內包括東鐵綫頭等車廂查票，以確保乘客使用正確車票乘車。港鐵指，根據記錄，6月6日港鐵人員在東鐵綫頭等車廂查票期間，有1位女乘客未持有有效頭等車票，職員與她在旺角東站下車處理，並根據港鐵附例以及乘客當時的情況，向她發出書面警告；乘客其後離開車站。

東鐵頭等車廂逃票可罰款1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。

（Threads@iptszkinbb）