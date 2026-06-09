滴滴出行廣告出事？的士車身驚現「安心Die」　網民：安心上路？

滴滴出行廣告「出事」？有網民在社交平台分享照片，發現有的士車身貼上內地網約車平台－滴滴出行（DiDi出行）的廣告標語，大玩諧音寫上「抵Di快Di安心Di」，但下方印有1條白色底線，尾段繞了1圈成「e」字，兩者連起來如變成「Die」字樣，引來網民指「唔吉利」，「即係安心上路」、「見到唔敢上車」、「設計師出嚟解釋下」。



的士車身貼上滴滴出行廣告標語，尾段驚現仿似「安心Die」字樣，引來網民熱議。（「threads＠khckwok」圖片）

的士車身貼網約車平台「滴滴出行」廣告

該港男在threads帳號「khckwok」上傳1張照片，表示「做設計英文不能差（客要求就另計）」。從相中可見，1輛的士在右邊車身貼上網約車滴滴出行（DiDi出行）的廣告標語，並用諧音寫上「抵Di（便宜一點）快Di（更快捷）安心Di（更安心）」，指新用戶召車可享有「程程五折」優惠。

字體設計與排版惹禍 驚現「安心Die」字樣

但細看下不難發現字體設計與排版出現嚴重問題，由於標語最後顯示為「Di」，而下方有條白色底線，尾段繞了1個小圈變成仿似「e」字模樣，兩者連起來變成像「Die（即指死亡）」字樣，即「安心Di」變成「安心Die」。

網約車平台滴滴出行（DiDi出行）的士。（示意圖／資料圖片）

網民嘲安心上路：見到唔敢上車

帖文一出瞬間引來網民熱議，紛紛認為廣告標語相當不吉利，「安心die」、「即係安心上路」、「開咗右邊嘅前門就會有埋主語，變成『i安心Die』」、「真。安心出行，一去不返」、「見到唔敢上車」、「我唔想死住」、「即刻諗個車牌係咪淘返嚟」，又質疑「英文幾唔好都唔會唔知個死字點寫（串）啩」、「高層又收貨」、「設計師出嚟解釋下」。

網民揶揄：原來香港有安樂死

有留言不禁戲稱「Di留言笑die我了！」、「司機：由你上車嗰刻，我就會開始飆車，你坐穩啦，如果你die咗，請安心上路」、「Designer：『唉，個客鍾意啦（合埋眼出output）』」。

（threads＠khckwok）