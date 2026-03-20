禁毒海報爆公關災難！保安局：廣告可重整…人生呢？　已重新貼上

人生無take two，齊向毒品Say No！保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）正舉辦禁毒宣傳活動，日前在尖沙咀港鐵站展示「一齊企硬 唔take嘢」巨型宣傳海報。但本港社交平台於周四（3月19日）瘋傳相片，顯示禁毒宣傳海報因柱躉展示版面面積問題，把「唔」字單獨放在柱的另一邊，令「一齊企硬 唔take嘢」標語，變成「一齊企硬 Take嘢」，明顯有違原意；當局即晚已安排清拆海報。



保安局周五（20日）在facebook官方帳號就事件發文致歉，「係！我哋疏忽咗….小編豚隊實在非常抱歉，無留意廣告相角度，已即時下架重製」，並指因事件深有體會，「廣告錯咗，可以take two，但take咗嘢，人生就無得重來」、「你今日學識未？」以幽默自嘲方式，再次提醒市民大眾「向毒品SayNo」。帖文獲網民大讚，「雖然今次失咗手，不過好彩你哋反應都夠快」、「靚抽，小編好嘢！」、「宣傳策略！勁」、「整呢個聲明嘅小編，真係要加人工呀」。



該則港鐵站禁毒廣告已重新貼上。（facebook@保安局）

保安局小編下午再發帖指已重新貼上禁毒廣告，感謝熱心市民提醒、同事、港鐵及製作公司配合，又搞笑落標籤指「小編求支持」、「老闆睇到會鬧少啲」。

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保安局就錯位海報一事致歉，「廣告可以重整……人生呢？」提醒市民禁毒重要性。（facebook@保安局）

保安局就錯位海報一事致歉，重申「一齊企定 向毒品Say No」。（facebook@保安局）

保安局禁毒宣傳海報爆「公關災難」

本港網絡周四（3月19日）流傳圖片，顯示保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）在尖沙咀港鐵站、近中間道出口展示「一齊企硬 唔take嘢」巨型宣傳海報。但由於柱躉位置版面被柱身分隔，「唔」字被置於另一邊，正面可見變成「一齊企硬 Take嘢」，與原本禁毒訊息意思完全相反。

因柱躉展示版面面積問題，變成在柱面上呈現「一齊企硬 Take嘢」，與原先意思完全相反。（Threads圖片）

相片隨即惹來網民熱議，有人揶揄「笑咗」、「尖沙咀迷幻列車」。也有網民質疑張貼宣傳品時有否妥善審查校正，「咁都收貨？連final review都唔做？」、「貼完收工，唔使理效果」、「唔關貼嘅工人事，design 時冇睇現場環境」。

海報即晚被拆除 網民讚：好快手

相片廣泛流傳後，當局迅速有反應，即晚已安排清拆海報。從網上流傳的相片見到，工人用圍板包圍柱躉，至少2名工人正拆除海報。不少網民狀大讚保安局應變速度高，「好快手，抵讚！」、「公關處理危機模範」。

工人用圍板包圍柱躉，至少2名工人正拆除海報。（連登討論區圖片）

保安局宣傳禁毒 郭富城籲用禁毒口號「一齊企硬唔take嘢」打招呼

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）於3月17日在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。保安局局長鄧炳強聯同榮譽禁毒專員郭富城等嘉賓一同出席，郭富城帶領宣讀口號「聽我講，一齊企硬唔take嘢」，並指口號是「2026年潮語」，呼籲大家今年以此作為打招呼的方式。

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）於3月17日在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。（政府新聞處圖片）

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）於3月17日在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。（政府新聞處圖片）

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）於月3月17日在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。（政府新聞處圖片）

除首播全新電視宣傳短片，當局亦在活動中公布禁毒處2026年4項公眾教育重點項目，包括將於下月起在港九新界多個商場及學校巡迴舉行的「快閃抗毒遊戲攤位遊戲」，以及於4、5月分別在港九及新界舉辦的「健康『伽』倍親子抗毒日」，將禁毒訊息宣揚開去。