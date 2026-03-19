保安局禁毒海報變「齊企硬Take嘢」相片瘋傳！爆公關災難即晚拆除

保安局禁毒宣傳品出現「公關災難」？保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）正舉辦禁毒宣傳活動，包括在尖沙咀港鐵站展示「一齊企硬 唔take嘢」巨型宣傳海報。然而本港社交平台Threads、Facebook及連登討論區等今日（3月19日）瘋傳相片，見到尖沙咀港鐵站近中間道出口位置的禁毒宣傳海報，因柱躉展示版面面積問題，把「唔」字單獨放在柱的另一邊，令「一齊企硬 唔take嘢」標語，變成在柱面上呈現「一齊企硬 Take嘢」，與原先意思全完相反。



因柱躉展示版面面積問題，變成在柱面上呈現「一齊企硬 Take嘢」，與原先意思全完相反（Threads圖片）

因柱躉展示版面面積問題，變成在柱面上呈現「一齊企硬 Take嘢」，與原先意思全完相反（Threads圖片）

保安局禁毒宣傳海報爆「公關災難」

相片惹來網民熱議，有人揶揄「笑咗」、「尖沙咀迷幻列車」。也有網民質疑張貼宣傳品時有否妥善審查校正，「「咁都收貨？連final review都唔做？」、「貼完收工，唔使理效果」、「唔關貼嘅工人事，design 時冇睇現場環境」。

涉事海報即晚拆除海報 網民讚「好快手」

相片廣泛流傳後，當局迅速有反應，即晚已安排清拆海報。從網上流傳的相片見到，工人用圍板包圍柱躉，至少2名工人正拆除海報。

工人用圍板包圍柱躉，至少2名工人正拆除海報。（連登討論區圖片）

工人用圍板包圍柱躉，至少2名工人正拆除海報。（連登討論區圖片）

不少網民狀大讚保安局應變速度高，「好快手，抵讚！」、「公關處理危機模範」。

保安局宣傳禁毒 郭富城籲用禁毒口號「一齊企硬唔take嘢」打招呼

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）於3月17日在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。保安局局長鄧炳強聯同榮譽禁毒專員郭富城等嘉賓一同出席，郭富城帶領宣讀口號「聽我講，一齊企硬唔take嘢」，並指口號是「2026年潮語」，呼籲大家今年以此作為打招呼的方式。

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）於3月17日在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。（政府新聞處圖片）

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）於3月17日在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。（政府新聞處圖片）

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會（禁常會）於月3月17日在尖沙咀舉辦「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳活動。（政府新聞處圖片）

除首播全新電視宣傳短片，當局亦在活動中公布禁毒處2026年4項公眾教育重點項目，包括將於下月起在港九新界多個商場及學校巡迴舉行的「快閃抗毒遊戲攤位遊戲」，以及於4、5月分別在港九及新界舉辦的「健康『伽』倍親子抗毒日」，將禁毒訊息宣揚開去。