中港牌七人車雨中駛上鴻圖道行人路　目擊者：唔睇途人仲想繼續開

車輛駛上行人路屬違法，近日網上流傳影片，1輛掛有中港車牌的七人車，於大雨下駛上觀塘鴻圖道1號行人路，目擊者指出司機「唔睇行人路嘅途人仲想繼續開」，隨後有警員到場了解。



網民批評，「有錢就係任性，大地任佢行」、「恐怖」、「舉報佢」。



近日網上流傳影片，1輛掛有中港車牌的七人車，於大雨下駛上觀塘鴻圖道1號行人路。（Threads@heeyu_li.w）

目擊者6月8日晚上約7時半於Threads發文發片表示，「過緊馬路以為太大雨眼花，點知真係睇住架七人車揸咗上行人路，唔睇行人路嘅途人仲想繼續開」。

中港牌七人車雨中駛上鴻圖道行人路

影片所見，事發於觀塘鴻圖道1號外行人路，當時樓主於大雨中過馬路，見到1輛掛有中港車牌的黑色七人車駛上了行人路。有網民留言分享影片補充，「7點9左右有警察嚟睇咩料」。

掛有中港車牌的七人車，於大雨下駛上觀塘鴻圖道1號行人路。（Threads@heeyu_li.w）

有網民留言分享影片補充，「7點9左右有警察嚟睇咩料」。（Threads@dear.951230）

網民斥：大地任佢行 目擊者已報1823

另有網民揶揄，「車上老細：我唔理！我唔要淋到一滴雨」，有人呼籲「舉報佢，你係片主有原片」，樓主表示已報1823。

有網民留言分享影片補充，「7點9左右有警察嚟睇咩料」。（Threads@dear.951230）

汽車駛上行人路觸犯了什麼法例？

本港過往曾有司機駕駛私家車駛上行人路後，被控「不小心駕駛」或「危險駕駛」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬「不小心駕駛」，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

而根據第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

（Threads@heeyu_li.w）