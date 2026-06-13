61歲婦駕保時捷直衝酒店咖啡室　疑誤踩油門當煞車　現場滿地碎片

馬來西亞老婦竟駕跑車直撞咖啡室！檳城新關仔角（Gurney Drive）於6月7日早上發生1宗交通意外，1名61歲華裔婦人駕駛1輛保時捷（Porsche）跑車時，疑因不熟悉車輛操作，將油門當成煞車踩下去，導致車輛失控直衝破大樓地下咖啡室的落地玻璃門。現場一片狼藉，多項設施嚴重損毀，所幸事件中無人受傷。



1名61歲華裔婦人駕駛1輛保時捷，疑因不熟悉車輛操作，誤把油門當煞車掣，導致車輛失控直衝破大樓地下咖啡室。（網傳圖片）

停泊大堂等候孫兒 疑誤把油門當煞車掣

當地傳媒報道，涉事的61歲女司機來自大山腳（Bukit Mertajam）。事發於6月7日上午約11時半，她探訪家人後準備驅車離開，將保時捷911跑車停泊在酒店大堂外等候孫兒下樓。其間，女司機疑一時疏忽，誤將油門當作煞車掣踩下，導致車輛瞬間失控向前直衝。

現場碎片橫飛 4氣袋全彈司機無恙

失控的保時捷猛烈撞毀酒店地下咖啡室的大門玻璃並直插室內，幸得咖啡室的接待櫃台阻擋才停下。強大的衝擊力導致室內多張餐枱、座椅及櫃枱等設施被撞毀，現場滿地碎片。涉事保時捷同樣損毀嚴重，車身前後及擋風玻璃均告碎裂，車內4個安全氣袋全數彈出。

保時捷猛烈撞毀咖啡室的大門玻璃並直插室內，多張餐枱、座椅及櫃枱等設施被撞毀，現場滿地碎片。（網傳圖片）

據現場消息指，事發時1名女職員正身處櫃枱附近，被突如其來的巨響及衝撞大受驚嚇，女司機事後亦急忙下車了解情況。

咖啡室無限期停業 警方介入調查

意外並未造成任何人員傷亡。酒店負責人受訪時表示，事發後保安人員已即時封鎖咖啡室及清理現場，嚴禁閒雜人等進入。受事件影響，該咖啡室預料將需暫停營業1段較長時間以進行維修。酒店方表明將會向涉事司機追討相關損失，具體維修金額仍有待評估。

事發後酒店保安人員已即時封鎖咖啡室及清理現場，嚴禁閒雜人等進入。（網傳圖片）

當地警方於當日中午12時許接獲報案，東北縣警區主任阿都羅扎證實事件，並表示警方目前正引用馬來西亞《1987年陸路交通法令》第43(1)條文（疏忽駕駛導致交通事故）對案件展開深入調查。

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四川廣安岳池縣城發生驚險的路面坍塌「吃人」事故，一對夫妻騎著電動單車（俗稱「電雞」）經過街道一處沙井蓋旁時，現場路面突然坍塌，夫妻連人帶車大半個身軀栽進坑裏。據悉，事發前當地曾下過大雨，當地相關部門正對這宗突發道路塌陷事故展開調查。



一對夫妻騎着電動單車經過街道一處沙井蓋旁時，現場路面突然坍塌，夫妻連人帶車大半個身軀栽進坑裏。（抖音@~恰碗冰粉&糖沾沾）

馬路坍塌 夫妻連人帶車栽坑

據《紅星新聞》報道，5月29日晚，該對夫妻因馬路突然坍塌而掉進坑裏，周圍的目擊者見狀紛紛伸出援手，冒險上前合力將2人拉回地面。有目擊者透露，「2人的傷勢看起來不算嚴重，隨後被送往醫院作進一步檢查」。

從影片中可以看到，沙井蓋旁邊路面坍塌，電動單車大半車身被卡在坑內。（抖音@檸檬）

從影片中可以看到，沙井蓋旁邊路面坍塌，電動單車大半車身被卡在坑內。（抖音@檸檬）

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