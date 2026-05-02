有片！太古的士斑馬線直衝　過路枴杖翁險捱撞　目擊者決舉報獲讚

車輛駛至斑馬線時需禮讓行人，理應是駕駛常識，但網上近日流傳1段車cam（行車紀錄儀）影片，顯示1輛的士沿太榮路往太古城中心方向行駛，當途經斑馬線時完全沒有「收油」，繼續直駛而去，其間1名手持枴杖的老翁行到斑馬線中途，反而需停步讓的士駛過，否則可能被撞倒。老翁目送的士離開後，舉手不滿的士沒有禮讓行人，隨即繼續走完斑馬線。



影片上載至社交平台後被瘋傳，目擊者指已經作出舉報，許多網民支持做法，「除咗讚你做得好，就是讚你做得非常之好」、「要畀啲教訓佢」、「的士司機好趕時間咩？」。



1名老翁手持枴杖經斑馬線走到對面行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

當老翁走到一半時，相信見到有的士未有減速駛至，所以他立即停步。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士零收油駛過斑馬線 老翁站中間險捱撞

樓主將影片上載至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約12秒，顯示攝影時間是今年4月29日早上8時許，「車cam」車輛沿太古太榮路往太古城中心方向行駛，當駛至太古城星輝台海星閣時，見到1名老翁手持枴杖經斑馬線走到對面行人路，「車cam」車輛立即停下，但當老翁走到一半時，相信見到有的士未有減速駛至，所以老翁立即停步。的士果然沒有停車，穿過斑馬線揚長而去，老翁一度指向的士，待的士離開後，他舉手以示不滿該司機的駕駛態度，繼而走完餘下斑馬線，安全抵達對面行人路。

的士果然沒有停車，穿過斑馬線揚長而去，老翁一度指住的士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士果然沒有停車，穿過斑馬線揚長而去，老翁一度指冋的士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

目擊者決定舉報 網民激讚︰做得好

樓主表示，已在網上舉報該名的士司機，直言「要幫佢上一課」。大量網民留言讚好，「做得好」、「差啲撞傷人，嚴重起上嚟，分分鐘死人」、「幫政府賺返一筆」。

待的士離開後，他舉手不滿的士司機駕駛態度，繼而走完餘下斑馬線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

老翁安全走到對面行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

可被扣3分和罰款450元

根據運輸署網頁顯示，如出現片中髹有黑白間條紋，兩旁有「之」字形白線的斑馬線，除了給予控制車輛交通指令外，也警告作為駕駛人，可能有行人正在該處橫過，或等候橫過馬路。駛近斑馬線時，駕駛者需留意是否有等候橫過馬路的行人（特別是兒童、長者及殘疾人士），亦應減速，預備在「讓路」線前停下。另外，如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者則需停車。若有司機沒有遵從，可被扣3分和罰款450元

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）