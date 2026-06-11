馬來西亞慘烈車禍！一家五口超車失控撞水管全亡　2歲女拋出車外

一家五口因慘烈車禍全員不幸遇難，令人痛心！馬來西亞砂拉越1輛私家車行駛途中，企圖超越前方的拖拉機，詎料車輛突然失控打滑，高速直撞路邊大水管後翻落水溝，車上一家五口當場傷重身亡，其中1名僅2歲的女童更在猛烈撞擊下被拋出車外。現場有途經電動車拍攝的影片顯示，路邊大水管遭撞裂後，噴出逾1米高水柱，旁邊雜草地和路面都被弄濕。警方正調查事故起因。



馬來西亞砂拉越一家五口因慘烈車禍全員不幸遇難，現場一片狼藉，私家車嚴重受損。（網上圖片）

馬來西亞砂拉越一家五口因慘烈車禍全員不幸遇難，遇難者家屬看見遺體後悲痛欲絕。（網上圖片）

砂拉越發生嚴重車禍 5人不幸遇難

據砂拉越電視台（TVS）報道，事發於6月3日早上約8時14分，消防及拯救部門接獲群眾緊急求助電話，指砂拉越西連的盧柏利亞村（Kampung Lubok Ria）路段發生嚴重車禍。救援人員到場進行切割救援，將受困車內的4名成年男女救出，而年幼女童則由路人在現場附近的草叢發現，經現場醫護人員證實，5人均已無生命迹象。

遇難者身份隨後獲警方確認，分別為穆罕默德・博斯塔里・艾迪特（Mohammad Bostari Aidit），30 歲；阿吉巴・艾哈邁德（Ajibah Ahmat），47 歲；努爾・法拉赫・沙希拉・納魯丁（Nur Farah Shahira Narudin），26 歲；努爾・艾因・納斯林・納魯丁（Nur Ain Nasrin Narudin），16 歲；努爾・阿西法・盧斯菲亞・納魯丁 (Nur Assyfa Luthfya Narudin)，2 歲。

救援人員進行切割救援，將受困車內的4名成年男女救出，但遇難者均已無生命迹象。（網上圖片）

4名成年男女和1名年幼女童因該宗慘烈車禍不幸遇難。（網上圖片）

超車失控釀慘劇 女童被拋出車外

據目擊者描述，車禍原因是涉事私家車行駛途中為超越前方同行車道的拖拉機而加速，未料突然失控打滑，徑直撞上道路右側路肩的大水管，隨後整車翻覆衝入水溝，由於撞擊力道極其猛烈，2歲女童當場被拋出車外。途經電動車拍攝的影片顯示，車禍後被撞爆的水管噴出近1米高水柱，旁邊雜草地和路面都被弄濕。事後消防和醫護人員處理現場情況，警方正調查事件。

途經電動車拍攝的影片顯示，車禍後被撞爆的水管噴出近1米高水柱，旁邊雜草地和路面都被弄濕。（網上影片截圖）

途經電動車拍攝的影片顯示，車禍後被撞爆的水管噴出近1米高水柱，旁邊雜草地和路面都被弄濕。（網上影片截圖）

途經電動車拍攝的影片顯示，車禍後被撞爆的水管噴出近1米高水柱，旁邊雜草地和路面都被弄濕。（網上影片截圖）

途經電動車拍攝的影片顯示，車禍後被撞爆的水管噴出近1米高水柱，旁邊雜草地和路面都被弄濕。（網上影片截圖）

途經電動車拍攝的影片顯示，車禍後被撞爆的水管噴出近1米高水柱，旁邊雜草地和路面都被弄濕。（網上影片截圖）

途經電動車拍攝的影片顯示，車禍後被撞爆的水管噴出近1米高水柱，旁邊雜草地和路面都被弄濕。（網上影片截圖）

警方調查事件 提醒嚴格遵守交通規則

車禍發生後，所有遇難者遺體已移交警方以驗屍，砂拉越警察總監隨後向公眾發出呼籲，提醒所有司機及道路使用者必須嚴格遵守交通規則，特別是在清晨能見度較低、經過彎道或路口時，務必減速慢行，時刻留意路面狀況，以免釀成悲劇。