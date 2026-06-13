外賣員謊稱送餐受阻拒上樓　CCTV揭加料丟煙頭入餐盒　生病童險吃

內地發生無良外賣員惡意污染餐食事件。湖南1對夫婦為患病孩子訂餐，外賣員以保安不放行、其他訂單即將超時為由拒絕送餐上樓，事主提出由自己與保安溝通放行亦遭強硬拒絕。幾番糾纏下，外賣員終於將餐食送至事主門前，不料隨後事主孩子竟在餐中發現煙頭。事主得知此事連忙翻查閉路電視，真相讓人氣憤無比，外賣員非但沒有與保安發生爭執，反而在搭電梯途中，刻意撿起地上的煙頭丟進外賣中。



外賣員在搭電梯途中，刻意撿起地上的煙頭丟進外賣中。（《搜狐千里眼》影片截圖）

事主報警並通過多個管道投訴，起初外賣平台拒不認錯，待顧客上傳「投放煙頭」影片畫面後才提出退款附加100人民幣（約115港元）的賠償。事主拒絕平台的解決方案，要求處罰涉事外賣員，監管部門介入處理此事並獲得合理賠償。



外賣員在搭電梯途中，刻意撿起地上的煙頭丟進外賣中。（《搜狐千里眼》影片截圖）

外賣員在搭電梯途中，刻意撿起地上的煙頭丟進外賣中。（《搜狐千里眼》影片截圖）

外賣員以保安不放行為由拒絕送餐上樓

據《搜狐千里眼》報道，事發於6月6日，湖南衡陽的肖先生夫婦外出，便通過手機為家中生病的孩子訂購外賣，外賣員致電肖先生，言辭激烈地指小區保安不讓他進門，並以其他訂單即將超時為由拒絕送外賣上樓。

肖先生查看手機，發現他的外賣訂單配送時間充裕。因家中實在無人可下樓取外賣，且門衛處未設外賣架，肖先生主動提出解決方案，讓保安接聽電話，由自己溝通放行，不料遭到外賣員語氣態度惡劣的拒絕。最後保安終於放行，外賣員將外賣送至家門前。

CCTV揭外賣員往餐食中投煙頭

肖先生原以為外賣風波到此平息，然而事情卻出乎他意料。孩子拿到外賣不久後就打電話過來，稱餐中有煙頭，讓肖先生趕緊投訴。肖先生立即調閱閉路電視畫面，發現外賣員當時根本沒有和保安發生過爭執，更令人氣憤的是，外賣員行至電梯口時，竟將地上的煙頭撿起放入餐食中。

事主拒絕小額和解方案提3訴求

當晚肖先生報警尋求幫助，警方聯繫外賣員，外賣員並未到場配合處理。隨後肖先生撥打12345（內地政務服務投訴熱線）、12315（內地消費維權熱線）投訴，外賣平台拒不承認自身問題及服務不當。

肖先生無奈只能將「投放煙頭」相關影片上傳以維權，平台方終於承認錯誤，並提出給消費者的訂單退款及額外賠償100人民幣。肖先生拒絕外賣平台的小額和解方案，提出3項訴求，包括外賣平台處罰涉事外賣員、監管部門出具官方行政處罰並獲得足額的合法賠償。

其他報道：有片！內地外賣員升降機內極速大便 單手脫褲40秒完事 屋苑報警

湖南常德有屋苑發生1宗駭人聽聞的外賣員「隨地大便」事件！涉事外賣小哥進升降機後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯內大便，整個過程大約持續40秒，隨後他若無其事般走出升降機繼續送餐，過程被觀看閉路電視的業主發現。內媒指涉事屋苑已經報警，也對涉事電梯進行了清洗和消毒，並承諾以後會加強保安巡邏。事情上傳到社交平台後引起網民熱烈討論，有人表示「叫外賣那個人最慘」。



湖南常德一屋苑發生駭人聽聞的隨地大小便事件。（網上影片截圖）

外賣小哥進電梯後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯裡大便。（網上影片截圖）

外賣員在升降機內一手拿外賣 一手脫褲排便

據《中國新聞周刊》了解，有網民在社交平台上傳閉路電視影片，畫面顯示事發於6月1日下午2時許，1名外賣員一手拿著外賣，一手脫下褲子，直接蹲在狹窄且密閉的升降機內排便，整個過程大約持續40秒，直至電梯到達33樓，外賣員才不慌不忙提起褲子走出電梯。

事發後，業主群內「炸開了鍋」，物業保安及清潔人員在事後即時對電梯進行了徹底的清理和全面消毒。（網上圖片）

涉事電梯已消毒 物業向警方報警

據悉，事件發生在湖南常德保利時代屋苑，有業主查看公共閉路電視時發現。事後業主群組「炸開了鍋」。物業保安及清潔人員隨即對升降機進行徹底清潔和消毒，並承諾會加強對進出屋苑外賣人員的檢查，並增加保安的日常巡邏力度，防止類似事件再次發生。

6月3日，物業職員表示，目前已經向當地警方報警，有結果會在第一時間在業主群通報；常德市公安柳葉湖分局柳葉湖派出所職員回應，該案目前仍在處理當中。

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