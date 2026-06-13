外賣員謊稱送餐受阻拒上樓 CCTV揭加料丟煙頭入餐盒 生病童險吃
內地發生無良外賣員惡意污染餐食事件。湖南1對夫婦為患病孩子訂餐，外賣員以保安不放行、其他訂單即將超時為由拒絕送餐上樓，事主提出由自己與保安溝通放行亦遭強硬拒絕。幾番糾纏下，外賣員終於將餐食送至事主門前，不料隨後事主孩子竟在餐中發現煙頭。事主得知此事連忙翻查閉路電視，真相讓人氣憤無比，外賣員非但沒有與保安發生爭執，反而在搭電梯途中，刻意撿起地上的煙頭丟進外賣中。
事主報警並通過多個管道投訴，起初外賣平台拒不認錯，待顧客上傳「投放煙頭」影片畫面後才提出退款附加100人民幣（約115港元）的賠償。事主拒絕平台的解決方案，要求處罰涉事外賣員，監管部門介入處理此事並獲得合理賠償。
外賣員以保安不放行為由拒絕送餐上樓
據《搜狐千里眼》報道，事發於6月6日，湖南衡陽的肖先生夫婦外出，便通過手機為家中生病的孩子訂購外賣，外賣員致電肖先生，言辭激烈地指小區保安不讓他進門，並以其他訂單即將超時為由拒絕送外賣上樓。
肖先生查看手機，發現他的外賣訂單配送時間充裕。因家中實在無人可下樓取外賣，且門衛處未設外賣架，肖先生主動提出解決方案，讓保安接聽電話，由自己溝通放行，不料遭到外賣員語氣態度惡劣的拒絕。最後保安終於放行，外賣員將外賣送至家門前。
CCTV揭外賣員往餐食中投煙頭
肖先生原以為外賣風波到此平息，然而事情卻出乎他意料。孩子拿到外賣不久後就打電話過來，稱餐中有煙頭，讓肖先生趕緊投訴。肖先生立即調閱閉路電視畫面，發現外賣員當時根本沒有和保安發生過爭執，更令人氣憤的是，外賣員行至電梯口時，竟將地上的煙頭撿起放入餐食中。
事主拒絕小額和解方案提3訴求
當晚肖先生報警尋求幫助，警方聯繫外賣員，外賣員並未到場配合處理。隨後肖先生撥打12345（內地政務服務投訴熱線）、12315（內地消費維權熱線）投訴，外賣平台拒不承認自身問題及服務不當。
肖先生無奈只能將「投放煙頭」相關影片上傳以維權，平台方終於承認錯誤，並提出給消費者的訂單退款及額外賠償100人民幣。肖先生拒絕外賣平台的小額和解方案，提出3項訴求，包括外賣平台處罰涉事外賣員、監管部門出具官方行政處罰並獲得足額的合法賠償。
其他報道：有片！內地外賣員升降機內極速大便 單手脫褲40秒完事 屋苑報警
湖南常德有屋苑發生1宗駭人聽聞的外賣員「隨地大便」事件！涉事外賣小哥進升降機後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯內大便，整個過程大約持續40秒，隨後他若無其事般走出升降機繼續送餐，過程被觀看閉路電視的業主發現。內媒指涉事屋苑已經報警，也對涉事電梯進行了清洗和消毒，並承諾以後會加強保安巡邏。事情上傳到社交平台後引起網民熱烈討論，有人表示「叫外賣那個人最慘」。
外賣員在升降機內一手拿外賣 一手脫褲排便
據《中國新聞周刊》了解，有網民在社交平台上傳閉路電視影片，畫面顯示事發於6月1日下午2時許，1名外賣員一手拿著外賣，一手脫下褲子，直接蹲在狹窄且密閉的升降機內排便，整個過程大約持續40秒，直至電梯到達33樓，外賣員才不慌不忙提起褲子走出電梯。
涉事電梯已消毒 物業向警方報警
據悉，事件發生在湖南常德保利時代屋苑，有業主查看公共閉路電視時發現。事後業主群組「炸開了鍋」。物業保安及清潔人員隨即對升降機進行徹底清潔和消毒，並承諾會加強對進出屋苑外賣人員的檢查，並增加保安的日常巡邏力度，防止類似事件再次發生。
6月3日，物業職員表示，目前已經向當地警方報警，有結果會在第一時間在業主群通報；常德市公安柳葉湖分局柳葉湖派出所職員回應，該案目前仍在處理當中。