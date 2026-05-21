有片！上水下暴雨 多條天橋驚現水簾瀑布 居民笑：全新打卡景點
撰文：謝茜嘉
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【天文台／HKO／天氣消息／紅雨／黑雨／黃雨】本港今日（5月21日）多處地區凌晨下起暴雨，天文台凌晨一度發出紅色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響。
除有多名上水居民在網上分享水浸情況外，有上水居民亦拍攝到上水多條天橋出現瀑布，笑言是「全新打卡景點」。網民笑說，「上水水舞間」、「好似細個去公共泳池嗰個沖身洗腳池咁笑死」。
有上水居民於Threads發文發片表示，「全新打卡景點，上水天橋瀑布」。影片中，該條天橋樓梯口於暴雨下形成1道水簾瀑布。帖文引來多名上水居民分享「天橋瀑布」影片，直言「唔知點返工返學」。
上水下暴雨 多條天橋驚現瀑布
網民笑說，「過一過冷河原來係咁嘅意思」、「悟空，放低你塵世間嘅情感啦」、「阻止大家去行樓梯」、「樂觀啲諗，起碼橋中間無滴水？」。
有同樣居於上水的網民就指出，「唔係第一日嘅事」、「今朝返工經過都仲係小瀑布」。
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