包裹送達放門口！送貨員「傳惡搞同事貼圖」通知　港女生：SLDPK

網購已成為港人之日常購物行為，部份貨品會由送貨員送到家。有女生分享趣事，指送貨員送包裹上門當天，她仍睡夢中所以錯過來電，對方於是傳短訊通知已將貨品擺放門口，另外配以1個真人拿着包裹的貼圖，相信對方是被公司同事惡搞成貼圖（Sticker ），故表示「SLDPK（笑X到X街）」。有網民覺得該名送貨員「好慘」，擔心是否有職場欺凌，而涉事物流公司員工則現身解釋，亦親揭對方發現被惡搞反應，惹來網民熱議。



有送貨員被同事「惡搞」製成貼圖，女生接到貨通知表示「SLDPK」。（「threads＠lil.swan_」圖片）

該女生在threads帳號「lil.swan_」上傳WhatsApp對話截圖，顯示當天早上她錯過菜鳥（物流公司）的送貨員致電，對方因此傳送短訊並拍照通知，指其包裹經已送達放置在門口。

送貨員「傳惡搞同事貼圖」通知到貨 事主：SLDPK

令樓主爆笑的是，對方竟然傳送1個穿著公司制服、拿着包裹的真人貼圖，配以「菜鳥送貨，放咗你門口」句子，相信是送貨員被同事惡搞「整蠱」，樓主見到訊息表示「SLDPK（笑X到X街）」，遂在網上詢問「邊位菜鳥哥哥俾同事整咗做sticker啊」、「這是Gen Z（90後）做的嗎？」

其他物流公司送貨員皆被惡搞？ 網民大曬貼圖

帖文引來不少網民分享，指曾收到其他物流公司送貨員惡搞同事的貼圖，故笑稱「勁正」、「尷尬又不失禮貌嘅笑容」、「代言人」。有人則透露曾因被送貨員拍照背影作收貨紀錄，誤以為遇跟蹤狂，「佢哋習慣送完貨影相，之前送嚟我公司，我自己攞走後無啦啦收到個匿名WhatsApp係有我嘅背影，Preview嗰陣嚇親，以為有跟蹤狂」。

網民齊齊分享，曾收到其他物流公司送貨員惡搞同事的貼圖。（「threads＠msjoeyching」圖片）

網民齊齊分享，曾收到其他物流公司送貨員惡搞同事的貼圖。（「threads＠estherlam084」圖片）

網民齊齊分享，曾收到其他物流公司送貨員惡搞同事的貼圖。（「threads＠joooooooopyc」圖片）

有網民曾因被送貨員拍照背影作收貨紀錄，誤以為遇跟蹤狂。（「threads＠kl0806u」圖片）

當事人面對職場欺凌？ 知情員工這樣說

有人擔憂當事人或面對職場欺凌，「好慘」、「有無可能係圖中人俾人職場欺凌緊？」有在菜鳥公司任職的員工爆料，指貼圖主角其實是他同事，指對方對於被製成貼圖一事是知情，形容他發現被整蠱後表示：「今鋪食X啦」。

