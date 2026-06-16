有片！高空維修工安全繩未綁緊滑落9層樓　竟遇冷血住戶拒施救

湖南發生驚險的高空工作意外！1名外牆維修工在30樓工作時，由於安全繩沒綁緊，身體沿外牆一路向下滑，在頂樓配合的同事未有察覺。由於高空作業不便帶手機，工人只能「逐層求救」，途經一些住戶在家，即隔窗哀求對方幫忙撥打求救電話，卻遭對方冷血拒絕，幸好他滑落至21樓時，及時踩住冷氣機外機借力停下，終在熱心女住戶的幫助下平安返回地面。



1名外牆維修工人在30樓工作時，由於安全繩沒綁緊，工人身體沿外牆一路向下滑行。（抖音@寧姐姐）

女住戶在家突聽到高空維修工求救

內地社交平台日前流傳影片，顯示湖南長沙1名女住戶在家聽到窗外有陌生聲音說「有人嗎，救救我」。她朝房間走去，看見1名大叔被困窗外分體式冷氣機室外機平台位置，結巴地說道「你能幫幫我嗎？」，女住戶隨即致電物管求助，並遞給大叔1杯溫水安撫情緒。

大叔透露，他是外牆維修工人，當天在該屋苑30樓進行外牆維修作業。（AI生成圖片）

安全繩未綁緊不停滑落 有住戶拒絕施救

大叔透露，他是外牆維修工人，當天在屋苑30樓進行外牆維修，由於安全繩未綁緊，其身體沿著外牆一路向下滑，頂樓配合的同事並未察覺異樣。因為高空作業不便帶手機，他只能忍著恐懼逐層求救，途中見有住戶在家，曾隔窗求救，卻遭對方冷血拒絕，直至滑落到21樓，他及時踩住冷氣機室外機借力停下。

物管趕到現場聯絡維修工的同事放下安全繩，最終大叔順著安全繩平安落地。成功脫險後，大叔不斷向女住戶致謝。

物管在得知此事後，隨即趕到現場並聯絡大叔在頂樓配合的同事將安全繩放下來。（抖音@寧姐姐）

成功脫險後大叔不斷向女住戶致謝

物管在得知此事後，隨即趕到現場並聯絡大叔在頂樓配合的同事將安全繩放下來，最終大叔順著安全繩平安落地，成功脫險的大叔不斷向女住戶致謝，看著大叔平安無事，女住戶懸著的心徹底放下。

成功脫險的大叔不斷向女住戶致謝，看著大叔平安無事，女住戶懸著的心徹底放下。（抖音@寧姐姐）

無數網民紛紛留言怒斥拒絕施救的住戶，「打個電話的事，這人得有多狠心」、「拒絕？我沒看錯吧？」、「面對生命居然有人這麼冷漠」、「1條人命，並且還在高空，換我我都要急哭了，上面那戶人家在幹什麼」，也有不少網民指責大叔的同事「高空作業怎麼會有這麼不可靠的同事」、「這種同事離遠點」。

相關報道：車Cam直擊！老婦鑰匙狂刮車 車主嘆維修費達¥5000 網民籲報警

浙江發生惡意「刮車」事件，義烏1名車主上班前發現愛車被刮急查「車Cam」（行車紀錄儀）找真兇，畫面顯示，當天早上1名老婦用鑰匙來回猛刮其車右後方，留下多道刮痕，其車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣（約5,800港元），車主見狀即報警。網民批評該老婦「壞人變老了」，但有人懷疑車主是誤佔老人車位才遭刮車報復。



車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣。 （抖音＠新聞110影片截圖）

老人用鑰匙刮車被拍 車輛維修費達5,000元

綜合《中國新聞周刊》、《海報新聞》及《新聞110》等內地媒體報道，近日，浙江義烏車主周先生開車上班前，注意到車輛右後方出現多道刮痕，查看車Cam發現，早上約7時12分，1位老婦拿着鑰匙來回刮擦他的車。

據車Cam畫面，該老婦穿淺色七分袖上衣和黑色長褲，右臂掛着1個白色帆布包，行至周先生車後方時，她左手接過右臂上的帆布包，右手拿起1串鑰匙來回猛刮車身右後方。經檢查，車輛車身貼紙被刮破，已經傷及車漆，維修費用約5,000元。據周先生透露，肇事老人是從鄰近住宅大廈下來的，目前警方已介入處理。

車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣。 （抖音＠新聞110影片截圖）

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車Cam直擊！老婦鑰匙狂刮車 車主嘆維修費達¥5000 網民籲報警