車Cam直擊！老婦鑰匙狂刮車　車主嘆維修費達¥5000　網民籲報警

浙江發生惡意「刮車」事件，義烏1名車主上班前發現愛車被刮急查「車Cam」（行車紀錄儀）找真兇，畫面顯示，當天早上1名老婦用鑰匙來回猛刮其車右後方，留下多道刮痕，其車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣（約5,800港元），車主見狀即報警。網民批評該老婦「壞人變老了」，但有人懷疑車主是誤佔老人車位才遭刮車報復。



車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣。 （抖音＠新聞110影片截圖）

老人用鑰匙刮車被拍 車輛維修費達5,000元

綜合《中國新聞周刊》、《海報新聞》及《新聞110》等內地媒體報道，近日，浙江義烏車主周先生開車上班前，注意到車輛右後方出現多道刮痕，查看車Cam發現，早上約7時12分，1位老婦拿着鑰匙來回刮擦他的車。

據車Cam畫面，該老婦穿淺色七分袖上衣和黑色長褲，右臂掛着1個白色帆布包，行至周先生車後方時，她左手接過右臂上的帆布包，右手拿起1串鑰匙來回猛刮車身右後方。經檢查，車輛車身貼紙被刮破，已經傷及車漆，維修費用約5,000元。據周先生透露，肇事老人是從鄰近住宅大廈下來的，目前警方已介入處理。

車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣。 （抖音＠新聞110影片截圖）

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網民批老婦「人蠢手賤心壞」 呼求公道

網民嘲「壞人變老了」，狠批老婦「人蠢手賤心壞」，又注意到5,000元「已達到故意毀壞財物罪的立案標準」，呼籲車主報警保護個人財產安全。部分網民則擔憂老人以「年紀大、患有精神疾病、沒錢賠」為由開脫罪名。

網民猜測車主因佔位遭刮車報復

此外，亦有網民猜測車主可能是將車停在他人門前，佔了老人的「專屬車位」才招來報復。不過，有人反駁「即使車主停車不當，老人家應該聯繫物管公司或報警處理，而不是自作主張地刮車報復」。