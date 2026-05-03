假投資、真騙財的「殺豬盤」（Pig Butchering）騙局禁之不絕，美國紐約市皇后區地方檢察官辦公室日前公布，完成審理1宗涉跨境投資詐騙案。案中37歲華裔女子Tiffany Yang（音譯姓楊），因利用虛假投資平台詐騙13名受害人，涉及總金額逾百萬美元，最終達成協議需賠償及被沒收合共250萬美元（約1,950萬港元），且被判處監禁120天。



殺豬盤案件源於犯罪者精心佈下「情感與信任陷阱」，受害人匯入金錢後全被騙。（AI生成圖片）

受害人Facebook交友墮陷阱 被騙逾百萬美元

殺豬盤案件源於犯罪者精心佈下「情感與信任陷阱」，有受害人於2023年3月在社交平台Facebook與名為「Lily List」的人士接觸，隨後轉至加密通訊軟件WhatsApp聯繫，再被引導至名為「Spread Ex Ltd」虛假投資平台，聲稱投資回報穩定、風險極低。

2023年3月至2024年2月期間，受害人先後13次電匯款項，總金額高達108萬美元（約846.2萬港元）。其間網站可供受害人登入查看賬戶，顯示其資產持續增長。但受害人嘗試提現時，卻發現無法操作，隨後平台完全消失。其餘12名受害人亦是遭同樣受法詐騙，匯入的款項全部無法取出。

受害人再被引導至虛假投資平台，聲稱投資回報穩定、風險極低，表面似有賺錢，但卻無法提取。（AI生成圖片）

開97間空殼公司掩飾資金流向

經檢方調查顯示，部分詐騙款項流入與皇后區77大道153至53號2B室關聯的摩根大通（JP Morgan Chase）銀行戶口。調查人員進一步發現，該地址被用於註冊多達97間水療、美甲、酒吧等空殼公司，用以掩飾非法資金流向。

執法人員透過IP地址追蹤，鎖定Tiffany Yang位於貝賽德（Bayside）的住所，並於2025年10月2日展開搜查，入屋她拘捕。人員在行動中查獲大量銀行轉賬記錄、支票、提款卡、多本中國及美國護照、偽造美國簽證，以及1柄未上膛的點45口徑手槍。證據顯示被告長期從事跨境詐騙活動，其後於同年10月7日因嚴重盜竊罪再度被捕。

紐約警方在Tiffany Yang的住所查獲大量犯罪證據。（AI生成圖片）

賠償受害人及充公現金涉款250萬美元 判監120天

紐約皇后區最高法院法官Leigh Cheng於2026年4月15日作出判決，決處Tiffany Yang入獄120天，賠償受害人約132.8萬美元（約1,041萬港元）、充公現金117.2萬美元（約918.1萬港元），充公名牌手袋、名錶等奢侈品。被告需賠償及被充公金額約250萬美元（約1,950萬港元），執法人員指大部分贓款已成功追回，13名受害人將獲相應賠償。

紐約皇后區地方檢察官梅琳達·卡茨（Melinda Katz）強調，「有賴於網絡犯罪調查團隊的努力，被告已被追責，受害人也能討回大部分損失」。