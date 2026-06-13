端午糭子送5類人是大忌！命理專家示警：送整串糭子象徵「送終」

端午節將至，家家戶戶準備應景的糭子，不論自製或購買，許多人也會分享給親朋好友表達祝福心意。不過台灣命理專家楊登嵙特別提醒，端午節並非單純節慶，其中牽涉諸多文化習俗，若送糭對象不當，反可能觸犯禁忌，帶來誤會甚至負面聯想。



他指出，有五類人「忌收糭」，建議大眾在送禮前務必多加留心，避免好意反成困擾。

台灣命理專家楊登嵙提醒，端午節並非單純節慶，其中牽涉諸多文化習俗，若送糭對象不當，反可能觸犯禁忌。（AI生成圖片）

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首先，楊登嵙強調，千萬不能將整串糭子送人。傳統習俗中，整串糭子的造型與「吊肉糭」相似，有與「上吊」的負面意涵重疊，象徵「送煞」或「送終」，恐帶來不祥。若真的收到整串糭子，建議立刻剪斷糭繩，或象徵性給對方一元作為「購買」，藉此轉化氣場、避開不吉。

其次，家中一年內曾辦喪事者，也不宜主動慶祝端午節。楊登嵙說，若近親剛離世，應避免親手包糭、選購節慶食品，盡量低調為宜。雖不忌諱接受他人贈送，但自身不宜主動慶賀，以示對先人的尊重與慎終追遠之意。

第三項禁忌則與身體狀況有關。重病或臨終者，不宜接收糭子贈禮。端午節被視為「惡月」，亦有「驅毒避邪」的民俗色彩，若將象徵邪煞轉運的糭子送給病重之人，恐引來不吉聯想，也可能讓對方家屬心生不悅。

台灣命理師楊登嵙（Facebook@名門易理楊登嵙博士）

接著，楊登嵙提醒，剛經歷婚姻或感情變故的人，亦不宜送糭。若對方剛離婚、分手，端午贈禮可能被誤解為諷刺甚至觸景傷情。這類時機敏感的對象，建議改用其他方式傳遞關心，以避免雙方陷入尷尬。

最後則是經濟困境者。無業或剛失業的人，在端午期間收到糭子，也可能引發壓力或誤會。在某些傳統觀念中，送糭代表祝福與節慶感，若對方處於低潮期，可能覺得無法回禮或解讀為「你看我過得不好」的隱含意圖，因此寧可改以言語慰問，避免直接送物。

總結來看，送糭看似簡單，卻涉及不少禁忌與文化細節。民俗專家提醒，送禮前多想一步、不踩紅線，不僅避免衝突，也更能體現真正的關懷與尊重。尤其端午節被視為「轉運節」，不妨將心意包裹進話語、行動之中，不執着於「送什麼」，更重要的是「送得對」。

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