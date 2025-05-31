端午節｜邊種糉子配料最多人討厭？ 網民秒揀「這個」：邪魔歪道

今天是端午節，不少人除了出遊以外，還不忘應景地品嚐美味的粽子。



在台灣，除了南北粽以外，還不斷推出創新口味和吃法，內部餡料也不盡相同，有網友就好奇哪一種配料最讓人討厭？

端午節糉子最黑人憎配料 原PO拋磚引玉討厭冬菇 大批網民另選「這配料」（01製圖）

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原PO在台灣PTT以「粽子裡面的嫌惡配料是什麼？」為題發文，因為一年一度的端午節又來到，免不了又要吃一堆粽子，通常常見的配料有香菇、魷魚、蛋黃、栗子、花生等，不同配料都有人喜歡和討厭，他說自己最討厭的就是香菇，也好奇哪一個是粽子裡面最多人討厭的？

貼文一出，一票人秒選栗子，

「栗子跟蝦米最噁」

「我是比較討厭栗子」

「為什麼要放栗子？」

「跟佛跳牆一樣，栗子就是噁」

「栗子呀，不入味一點都不搭」

「栗子，根本邪魔歪道」

「栗子口感就和糯米完全不搭硬要塞，嘔嘔」

「絕對是栗子，澱粉幹嘛還要包澱粉」



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其他網友也表示，

「還有加鷹嘴豆的也很噁」

「鹹蛋黃是世界上最噁心的東西」

「香菇很香阿，肥肉比較多人不敢吃吧」

「肯定是干貝龍蝦，整個就突兀」

「干貝吧，放那麼高檔東西打壞平衡感」

「花生超噁心」

「肥肉，尤其那種要化不化的」

「蚵乾吧，我愛吃蚵仔的都覺得它噁心」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】