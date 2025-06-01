中國古代糉子內裡有什麼？考古發現幾乎完好「900多年前北宋糉」

端午節吃糉子的習俗流傳已久，但古代的糉子跟現在的糉子有什麼差別嗎？



安徽一座古墓曾出土兩個900多年前北宋時代的糉子，形體與現在的糉子非常相似，內餡除了高溫加工過的米飯，還有明顯的「蛋白質產物」，考古專家認為有很高的機率是肉糉。

安徽一座古墓曾出土兩個900多年前北宋時代的糉子。（微博@CCTV10探索發現）

安徽一座古墓曾出土兩個900多年前北宋時代的糉子。（微博@CCTV10探索發現）

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根據《光明日報》報導，2014年6月，安徽南陵縣弋江鎮鐵拐村在進行土地平整時，意外發現了沈睡千年的本地望族徐氏家族墓地，在考古發掘出土的眾多文物中，兩個糉子大受關注，其中一個糉葉脫落、一個幾乎完好。

由於年代久遠，兩個糉子都已碳化，沒法打開糉葉一探究竟，考古學家於是進行了科學檢測。結果顯示，糉子裡的米飯經過了高溫加工，是煮熟後被用於隨葬的，糉子裡還包含明顯的蛋白質產物，應該是肉糉。

根據出土銅錢及旌幡文字，考古專家推斷鐵拐墓葬時間不晚於政和3年，即公元1113年，距今900多年，是中國現存最古老的實物糉子。而出土糉子的墓葬主人是一名朝廷命婦安康郡太君，也是宋代名臣徐勣的母親。

北京科技大學科技史與文化遺產研究院教授，博士生導師楊玉璋接受媒體採訪時表示，糉子早期是節日食品，也是用於祭祀的食物。

文獻記載，糉子在最早期的時候，南方和北方存在差異。北方地區一般稱之為「角黍」，即用菰葉包裹黍米，做成牛角的形狀。而南方稱為「筒糉」，是用竹子為製作材料，大米倒在竹筒裡面做竹筒飯，用以祭祀河神、水神。

專家認為，糉子在北宋時期已經是人們日常生活中一種常見食品，但普通百姓和達官貴人對糉子的製作方法、食材配料可能不同。安徽南陵北宋糉子和江西德安南宋糉子均在墓葬中被發現，疑與當時的喪葬制度有關。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】