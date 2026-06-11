內地街頭驚見小販售「力雞」！港人疑惑：咩嚟？　真身是人氣水果

夏季正值荔枝當造季節，其清甜多汁口感受不少人歡迎，但俗語有云「一粒荔枝三把火」，記得適量進食以免「上火」！有網民在港人北上群組分享照片，顯示內地有小販在街頭正在售賣1種名為「力雞」產品，他不明所以遂詢問他人，到底是什麼水果。其實若然用普通話讀出荔枝，讀音和「力雞」的確非常相似，有網民估計是另類宣傳手法，「吸引眼球生意自然來」、「寫荔枝會無人望，錯別字先吸人流」。



過往有中醫師曾接受《香港01》訪問指出，荔枝性質溫熱，進食後容易出現燥熱徵狀，市民要適可而止，每次吃10粒便應「收手」；而由於荔枝及榴槤同樣溫熱，兩者不應同時進食，否則會「熱上加熱」。她建議進食荔枝時，可同時進食較寒涼的食物，包括西瓜、綠豆沙等，以平衡「熱氣」情況。



內地有小販在街頭售賣「力雞」。（「fb@深圳大灣區好去處開心share」圖片）

內地小販街頭賣「力雞」 港人問：到底係乜？

有網民在facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」發帖，表示「小弟才疏學淺，到底乜係力雞？」。從樓主分享的相片可見，內地有小販在街頭擺檔，並以發泡膠板寫上大字「力雞」，指2斤只售10元人民幣（約12港元），同時強調「好甜」、「個個包甜」、「個個小籽（核）」。

原來是指「荔枝」！ 兩者普通話讀音相似

雖然樓主表示不明「力雞」意思，但其實相中明顯可見，「力雞」後方正擺放大量荔枝。若然將普通話讀出「力雞（lì jī）」，的確和「荔枝（lìzhī）」讀音非常相似。

有內地小販同樣將荔枝寫成「力雞」。（網上圖片）

另類宣傳手法？ 網民：吸引眼球生意自然來

不少網民覺得是另類宣傳手法，「普通話類同讀音」、「有頭腦，吸引眼球生意自然來」、「寫荔枝會無人望，錯別字先吸人流」、「如果“血拼”知點解，呢個應該唔難理解」；但亦有人認為多此一舉，「看字不知圖，但係看圖就識字」、「其實可以唔使寫『力雞』，絕大部份人都會知道你賣乜，寫咗呢2個字反而模糊咗賣啲乜」。

有小販則將荔枝寫成「雷雞」。（網上圖片）

中醫師：建議每次最多吃10粒

註冊中醫師陳曉萼表示，荔枝性質溫熱，進食後容易出現燥熱徵狀，包括生暗瘡或痱滋、牙肉腫脹、難眠多夢等情況，因此，體質偏燥熱者應避免過度進食荔枝，每次只應吃5至6粒，否則，嚴重者會出現喉嚨灼熱，甚至便秘。

她又指，若無上述情況出現便可放心食用。不過，她強調荔枝燥熱，市民同樣亦要適可而止，每次吃10粒便應「收手」，「去年這個時間，好多人都因為食荔枝過多，翌日立即喉嚨痛，最後需要求醫。」

中醫指荔枝性質溫熱，進食後容易出現燥熱徵狀，市民每次吃10粒便應「收手」。（AI生成圖片）

荔枝及榴槤同樣溫熱 忌同時進食

陳醫師又說，荔枝及榴槤同樣溫熱，過去有人進食榴槤後，大便及肛門出現灼熱情況，因此，兩者不應同時進食，否則會「熱上加熱」。

忌同時進食榴槤和荔枝，否則會「熱上加熱」。

荔枝及榴槤同樣溫熱，不宜同時食用，以免「熱上加熱」。（示意圖／資料圖片）

她認為，進食荔枝時，可同時進食較寒涼的食物，包括西瓜、綠豆沙等，以平衡「熱氣」情況。她解釋，西瓜有利尿、清熱作用，不過，就脾胃虛寒者而言，要切記避免進食西瓜過多。

（facebook「深圳大灣區好去處開心share」）