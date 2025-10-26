預製煎蛋？港人北上驚見煎蛋有字　淘寶賣這個價　內地專家這樣說

北上消費成風，而內地的預製菜風氣比香港更盛行！近日有港人發帖，展示北上用餐吃煎蛋時，驚見蛋的底部竟然「有字」，有些橙色英文字母，疑是包裝上的營養標籤「甩色」。有網民看圖推測是內地的「預製煎蛋」，更指淘寶上50個「商用荷包蛋」僅售約50元人民幣 （約55港元），笑稱「食完滿肚墨水」、「記憶煎蛋」。



預製煎蛋問題近年也受內媒關注，過去曾有業內人士透露，預製煎蛋約7年前已很常見，主要有2種預製方式。而內地專家指，其實只要屬正規生產，預製煎蛋本質上都是「蛋黃＋蛋清（蛋白）」，蛋白質在冷凍下損失很少。



有港人北上吃煎蛋發現有字。 （Threads@ i_want_eat_hodaidai）

北上吃煎蛋有「印字」

有港人在Threads分享，日前北上用餐，發現荷包蛋的底部竟然有「印字」，照片所見，蛋白上有些橙色的英文字母，疑為包裝上的營養標籤甩色「甩上去」，氣得表示「我呢一世都唔會再係大陸餐廳食煎蛋 」。

網民爆笑稱是「記憶煎蛋」、「食完滿肚墨水，做個有文化嘅中國人」、「良心煎蛋，試圖將營養標籤同成份跟埋落去俾你睇」、「你隻蛋好勤力，出年考DSE」、「 原來食字真係會飽」、「有埋商標」、「廚師：sor 隻pan甩色」、「人哋寫埋生產日期，等你食得安心」、「好膠嘅蛋」。

網民質疑是「預製煎蛋」，淘寶上也有售。（淘寶網）

網民質疑為「預製煎蛋」 淘寶賣1蚊1個

有網民認真指，這應為內地「預製煎蛋」，上傳淘寶照片，顯示1包50個的「商用荷包蛋」、「手工冷凍煎蛋」、「食堂餐廳半成品」，要價50.05人民幣，換算約1人民幣1個，「其實呢種圓揼朵嘅煎蛋九成都係預製蛋，食落去好似膠咁，冇蛋味」、「大陸餐廳啲煎蛋都有機會係預製菜，但之前好似喺Threads度見人講香港都有餐廳入貨」。

內地百度和微博等平台有大量預製剪蛋的商品照。（微博圖片）

+ 1

內地業界指多年前已常見

內地百度及微博等平台均有大量「預製煎蛋」的商品照及成品照，內媒《南方都市報》過去曾就此報道，指不少內地網民批評預製煎蛋「沒有蛋的口感」、「像塑料」，因難吃在網上被鬧爆。在網上電商平台已有大量包裝煎蛋出售，單個包裝價格約在1元人民幣 （）左右，而批發式的預製蛋價格約7毫人民幣一個。

正規生產下都是「蛋黃＋蛋清」 營養上無分別

有業界人士透露，「冷凍荷包蛋」約7年前已很常見，市面上的預製蛋分先煎炸後冷凍或將蛋白及蛋黃搭配合成。宣傳食物安全、直屬國家民政部的民辦非企業單位科信食品與健康資訊交流中心指，其實在正規生產情規下，不論用哪種方式預製煎蛋，本質上都是「蛋黃＋蛋清」，營養上沒太大分別，雞蛋主要營養是蛋白質，冷凍下損失很少。

（綜合）