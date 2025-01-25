水果貼紙非「遮損傷用」？生果店老闆揭2大功用：一眼就能區分

街市、超市販售的水果，表面多半都有貼上貼紙，許多人以為是用來「遮瑕」用。對此，台灣一名水果店老闆娘分享，水果上的貼紙是方便結帳的店員「分辨等級和種類」，和遮蓋損傷毫無關係。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



水果店老闆娘「小麥」在社群平台「Instagram」分享一段影片，指出許多客人以為水果店會習慣用貼紙，遮蓋水果表面的損傷，但其實不少水果從產地進口時，就已貼好貼紙，水果店頂多會看外觀有無問題，不會再把貼紙撕開檢查。

其實不少水果從產地進口時，就已貼好貼紙，水果店頂多會看外觀有無問題，不會再把貼紙撕開檢查。（Nahrizul Kadri/Unsplash）

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小麥進一步表示，在水果表面貼貼紙，最主要是方便結帳的店員「分辨等級和種類」，以自身門市來說，橘子就有兩種，可以靠貼紙來區分等級。

貼文一出後，多數網友都驚呼：

「幾乎撕開都有，一度以為貼紙是用來貼損傷的」、

「很常買回家後發現貼紙下方爛掉」、

「上次買回來也是撕開貼紙的位子爛掉」、

「要撕貼紙的，都是吃虧的」、

「我小時候在水果店打工，其中一個工作就是用貼紙在水果瑕疵的地方」、

「我在澳洲打工度假的時候，被要求要把貼紙撕下來貼在有損傷的地方」。



不過，也有內行網友指出「貼紙有損傷有時候是水氣燜住爛掉，進口來都是好的，像全聯反覆冰又退冰，當然會爛」。

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