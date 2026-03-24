快樂水果榜│士多啤梨勝藍莓登榜首　研究：類黃酮能提升樂觀度16%

【健康百科】想心情變好，除了吃甜品，吃對水果可能更有用，不過也要選得對才有效！權威醫學期刊《Clinical Nutrition》一項涉及4萬人的研究指出，攝取富含類黃酮（Flavonoids）的食物能顯著提升快樂感。其中，士多啤梨在提升「樂觀度」表現最為突出，效果更勝藍莓與蘋果。想要科學地長期提升心情愉悅度，最好是每日吃3份水果，略酸少糖的水果更是首選，且無發胖風險。



吃士多啤梨比藍莓蘋果等食物，更能顯著提高快樂度和樂觀度。（AI生成圖片）

腸腦軸影響情緒：水果如何令人快樂？

台灣基隆長庚醫院肝膽胃腸科醫生錢政弘在facebook專頁發文，引用研究指出，食物中不同的類黃酮會促進特定腸道共生菌與代謝物的生長。這些代謝物透過「腸腦軸」（Gut-brain axis）影響血清素、多巴胺等神經傳導物質，從而調節情緒，達到令人愉悅及充滿希望的效果。

不同食物含有不同的類黃酮，類黃酮飲食與維持心理健康密切相關。（AI生成圖片）

《Clinical Nutrition》4萬人研究

不同的水果含有不同的類黃酮，例如士多啤梨和藍莓含有花青素，柑橘類含黃烷酮，蘋果含黃酮醇。為了探究哪種食物對提升人的幸福度和樂觀度的效果最大，科學家分析美國「護理人員健康研究」（Nurses' Health Study）資料庫中約4萬人的數據，並將研究結果刊登於《Clinical Nutrition》。

該研究記錄了參與者每天的目標食物攝取量，再借助量表量化參與者的快樂感和樂觀感。實驗中的測試食物為7種含類黃酮的食物：蘋果、橙、葡萄柚（西柚）、藍莓、士多啤梨、茶和紅酒。

研究選取蘋果、鮮橙、葡萄柚、藍莓、士多啤梨、茶和紅酒等七种含類黃酮的食物作為測試食物。（AI生成圖片）

士多啤梨成「快樂之王」

研究發現，不同水果對情緒的提升各有差異：

快樂感排行榜： 士多啤梨位列榜首，維持快樂情緒的機會提升8%；橙及西柚以6%緊隨其後；蘋果則以3%排第三。

樂觀感排行榜：士多啤梨表現最突出，能將樂觀機率提升16%；蘋果為15%，而藍莓則有14%，效果顯著。

值得留意的是，雖然茶和紅酒亦含類黃酮，但在是次研究中，並未顯示與持續快樂或樂觀感有顯著關聯。

研究表明，每日攝取3份富含酮類黃的食物與維持心理健康密切相關。（AI生成圖片）

「黃金3份」法則：微酸水果助減肥

研究提出「黃金3份」概念，建議每日攝取3份富含類黃酮的食物。錢政弘醫生解釋，「1份」約為一個標準飯碗（約240ml）的分量。他建議市民可交替食用不同水果以產生協同效應，可加乘快樂。若有減肥或管理身材的需要，擔心攝入過多糖份，可優先選擇微酸、少糖的水果，既能維持心情愉悅，亦無發胖風險。