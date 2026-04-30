紅磡2司機爭泊車位！白衣男︰X你老X　黑衣男︰佢喺度　網民爆笑

本港地少車多，泊車位嚴重不足，司機不時因爭位泊車發生爭執。網上流傳1段影片，顯示紅磡有2車懷疑爭奪泊車位，2名司機繼而下車理論，其中身穿白衣的染髮男表現激動，多次爆粗高呼「X你老X」；另1名身穿黑衣、身型肥胖高大的男司機相信和家人前來，其母親正好走近了解，黑衣男即反嗆「我老母喺度，X佢呀」，同行父親更加入罵戰，但白衣男叫囂情況似乎佔上風，不時大叫「收X啦，夠薑就郁我」、「笠水狗」，甚至揶揄黑衣男「肥X到」。目擊者一邊拍片，一邊發出笑聲，影片結束前，雙方仍然對罵。



大量網民笑言「問候母親，提早母親節」、「呢個位，司機真係經常嘈」，又嘲諷指「兩件大隻講（即只打嘴炮）」。



2輛車輛車頭一左一右企圖插入同一個泊車位，形成爭持不下局面，無人相讓下爆發爭執。。（threads@cotaboii影片截圖）

現場食肆林立 泊車位一位難求

樓主將相關影片上載至Threads，長約42秒，綜合環境分析，相信影片拍攝地點是紅磡民泰街43號對開，設有多個私家車和電單車泊位，但現場食肆林立，經常出現僧多粥少情況。

白衣男表現激動，屢次爆粗喝罵「X你老X」。（threads@cotaboii影片截圖）

兩輛私家車同入一個泊車位

片中可見，2輛車的車頭一左一右插入同一個泊車位，由於無人相讓，形成爭持不下局面。2車司機繼而下車理論，身穿白衣的染髮男站在行人路左邊，身型較胖和高大的黑衣男則站在右邊。

相信黑衣男和家人前來，一對較年老的男女先後走近，黑衣男見狀反口佁「我老母喺度，X佢呀」，黑衣男母親曾嘗試勸阻雙方。（threads@cotaboii影片截圖）

白衣男︰X你老X 黑衣男︰我老母喺度，X佢呀

白衣男表現激動，屢次爆粗喝罵「X你老X」，相信黑衣男和家人同行，一對較年老的男女先後走近，黑衣男見狀反嗆「我老母喺度，X佢呀」。黑衣男母親曾嘗試勸阻雙方，父親則出口護兒，白衣男叫囂「收X啦，夠薑就郁我」，但父親明言不會出手，引來白衣男嘲「笠水狗」。

2名司機繼續對罵，因現場環境嘈雜，加上拍片者距離不近，部份內容難以聽清，但白衣男揶揄黑衣男「肥X到」，其間有1名女子一直取出手機拍攝。

父親出口護兒，白衣男叫囂「收X啦，夠薑就郁我」，但父親明言不會出手，引來白衣男嘲「笠水狗」。（threads@cotaboii影片截圖）

雙方「企硬」互不相讓

目擊者一邊拍片，一邊發出笑聲，不時拍攝周圍環境，可見事發前已有多車泊在現場，導致一位難求。至影片結束前，雙方仍然「企硬」，互不相讓。

網民︰好少見問候完人哋娘親，阿媽會現身

影片引來許多網民留言，「人哋母親真係喺度，提早幫人慶祝母親節」、「好少見問候完人哋娘親，阿媽會現身」、「住喺個頭啲街坊真係多謝佢哋唔少」。

影片結束前，雙方仍然「企硬」，互不相讓。（threads@cotaboii影片截圖）

在公眾地方爆粗 可被判處罰款5,000元和監禁12個月

根據《公安條例》第17B條，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞，即屬犯罪，一經定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。

（threads@cotaboii）