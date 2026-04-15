泊車要講禮儀，強搶別人正等候的車位太不該！吉隆坡1名女子在停車場等候泊車時，剛騰空的車位竟被後來的汽車「打尖」搶位。女司機氣忿下落地，施展「人肉擋車」卻險被撞倒，打尖司機繼續泊車。最終女司機向保安員展示車cam（行車記錄儀）影片據理力爭，終令打尖司機自知理虧而敗走，成功奪回車位。



女司機在停車場等候車位，見有汽車正駛出離開。（網上影片截圖）

女司機泊車遭「打尖」 人肉擋車險被推倒

據《中國報》報道，當地社交媒體瘋傳的車cam畫面顯示，現場是一處室內停車場，當時1名正等候車位，見右前方有司機駛離，女司機正想泊車時，詎料右邊另1輛白色私家車突然駛至，欲倒車泊入剛空出的車位。

女司機見狀下車制止，站在白色私家車車尾，以身阻擋對方泊車。白色私家車司機起初疑似未覺察車尾有人，繼續緩慢倒車，女司機被撞得連連後退，幾乎跌倒，幸好白色私家車及時剎停。女司機其後上前與打尖司機交涉，表明是自己先等候車位，但打尖司機仍堅持將車倒入空位內。

女司機下車制止，站在白色私家車車尾，阻擋汽車泊入空位。（網上影片截圖）

女司機下車制止，站在白色私家車車尾，阻擋汽車泊入空位。（網上影片截圖）

女司機表明是自己先等候車位的，但打尖司機仍堅持倒車泊位。（網上影片截圖）

向保安出示車cam片成功奪回車位

無奈之下，女司機向現場保安員出示車cam畫面並作出投訴。據了解，先前離開車位的車主亦有折返回替女司機作證，向相關人員表示確實是女司機先等候車位。在鐵證如山下，白色私家車司機自知理虧，最終敗走開車離開。

女司機向現場保安員提交車cam畫面並投訴。（網上影片截圖）

據了解，先前離開車位的車主返回替女子佐證，向相關人員表示確實是女子先等候車位。（網上影片截圖）