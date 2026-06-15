人妻私處極痕癢害羞拖延！揭患罕見皮膚癌　醫生籲有5症狀需求醫

一直以為只是下體痕癢，結果卻是癌症？台灣皮膚科黃麗珊醫師在其Facebook專頁發文表示，1名人妻多年來會陰部反覆搔癢，於是前來求醫，她指出，曾經擦過許多藥膏，症狀卻沒有改善，有時甚至會出現紅疹、脫屑及破皮情況。



黃醫生為她進行皮膚切片檢查，報告顯示她患有一種罕見皮膚癌——乳房外佩吉特氏病（Extramammary Paget Disease），黃醫生形容該名女病人「有些不可置信，但又似乎早已有心理準備」，喃喃表示疫情前已有醫生建議切片，「只是疫情來了就一直拖到現在。你也知道，女生要看那個部位真的很不好意思」。



因羞於檢查私處 或延誤診斷時機

黃醫生在帖文形容，病人「這句話讓人印象深刻」，許多人因為害羞、擔心檢查不舒服，或認為只是單純皮膚問題，延誤診斷時機，然而，皮膚癌有時候並非只是一顆突起腫瘤，可能好像紅疹或搔癢。

人妻下體痕癢，曾經擦過許多藥膏，症狀卻沒有改善，有時甚至會出現紅疹、脫屑及破皮情況，但因害羞而拖延求醫。（AI生成圖片）

黃醫生解釋，乳房外佩吉特氏病是一種少見的皮膚癌，早期外觀常和濕疹、黴菌感染或慢性皮膚炎相似，因此很容易被誤認，通常在富含頂漿腺（Apocrine Gland）的部位出現，例如：

1. 外陰部

2. 會陰部

3. 陰囊

4. 肛門周圍



皮膚科黃麗珊醫師強調「一個小小的切片檢查，就能找出真正的原因，也能把握最好的治療時機」。（Facebook專頁「皮膚科 黃麗珊醫師」）

黃醫生指出如果私密處出現以下情況，建議尋求皮膚科或相關專科評估，尤其是經過多次治療仍未改善，更應考慮進一步檢查：

1. 長期搔癢數個月，甚至數年

2. 紅疹反覆發作

3. 擦藥效果不佳或容易復發

4. 出現脫屑、糜爛、滲液

5. 顏色改變或範圍逐漸擴大



黃醫生強調「切片並不可怕」，許多人擔心切片會很痛、很麻煩，或害怕知道結果，但事實上，皮膚切片通常是在局部麻醉下進行，時間不長，卻能提供最重要診斷資訊，如果一塊皮膚反覆發炎和搔癢多年，始終未能痊癒，切勿耽誤病情不斷換藥膏，「有時候，一個小小的切片檢查，就能找出真正的原因，也能把握最好的治療時機」。

有時候，一個小小的切片檢查，就能找出真正的原因，也能把握最好的治療時機 皮膚科黃麗珊醫師

（Facebook專頁「皮膚科 黃麗珊醫師」）

其他報道：中學生隱瞞下體痛！腹痛嘔吐誤當腸胃炎 醫生證睪丸扭轉險壞死

急症室工作爭分奪秒，但決不能忙中有錯。台灣兒科急症醫生吳昌騰在其Facebook專頁憶述，有天候診區全部都是發燒的小朋友，而接近傍晚6時，1位中學男孩被父親攙扶到急症室，病人「臉色發白，額頭都是汗，整個人彎着腰，幾乎站不直」。父親氣急敗壞指出，兒子下午開始肚痛，剛才嘔吐兩次，並稱諮詢其醫生同學，對方懷疑可能是急性腸胃炎。



中學男生求醫時臉色發白，額頭都是汗，整個人彎着腰，幾乎站不直。（AI生成圖片）

下體同感痛楚 尷尬不敢主動開口

吳醫生在帖文指出，當時查看檢傷紀錄，寫上「腹痛，疑急性腸胃炎」，記起自己曾說過「急診最危險的，不是不知道答案，而是太早相信答案」，於是向病人詳細詢問病史，原來除了肚痛之外，下體同樣感到痛楚，病人正值青春期，尷尬到不敢主動開口，所以一直強忍。

男病人下體同樣感到痛楚，醫生證實是睪丸扭轉。（AI生成圖片）

並非腸胃炎 證實睪丸扭轉

進行檢查期間，男病人痛到全身發抖，右側睪丸明顯腫脹，而且位置偏高。吳醫生經超聲波檢查後發現「血流幾乎消失了」，初步相信是睪丸扭轉，於是立即通知泌尿科醫生，需要立即開刀。泌尿科醫生直指「如果再晚幾個小時，睪丸可能就保不住了」，最終手術順利完成，「因為發現得還不算太晚，孩子的睪丸最後成功救了回來」。

中學生隱瞞下體痛！腹痛嘔吐誤當腸胃炎 醫生證睪丸扭轉險壞死