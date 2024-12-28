護膚｜冬天皮膚乾燥脫皮？醫生教4招保養2大禁忌　助肌膚度過寒冬

冬季氣溫驟降、空氣乾燥，不少人面臨皮膚乾癢、脫屑甚至龜裂滲血的困擾。對此，台灣醫生鄭名琁親授保養4妙招、2禁忌，幫助肌膚度過寒冬！除了選用保濕成份高的乳霜、調整洗澡水溫之外，飲食搭配、維持空氣濕度等一系列生活習慣的調整，都能幫助肌膚鎖住水份。另外，台灣皮膚科醫生王綺嫻也針對民眾常見洗碗困擾提供2解方，從此揮別冬日乾癢困擾。



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冬季肌膚乾癢怎麼辦？醫生教你4招保養秘訣 遠離乾癢煩惱！

皮膚乾燥又癢到受不了？冬季寒風刺骨、空氣乾燥，讓不少人面臨肌膚乾癢、脫屑等問題。台灣醫生鄭名琁提醒，冬季保養重在細節，除了要注意即時保濕、控制洗澡水溫、調節室內濕度，也要從飲食中補充營養，內外兼顧才能有效舒緩乾癢，讓肌膚重回水潤健康！

1、保濕乳液、乳霜為肌膚保濕

鄭名琁透露，擦乳液的最佳時機是「洗完澡，皮膚尚未完全乾燥時」，立即使用含有乳木果油、玻尿酸等保濕成份的乳液，即可替肌膚鎖住水份。她也提醒民眾，別忘了特別注意手肘、膝蓋等「乾巴巴重災區」；假如手邊正好沒有乳液，居家常備的凡士林也是滋潤皮膚不錯的應急選擇。



2、 適度為室內加濕

冬季室內空氣乾燥，不妨使用加濕器，或是在房間放盆水、掛條濕毛巾，讓空氣維持舒適的濕度，皮膚也會跟著舒適！



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3、內在調養

鄭名琁指出，每日補充適量堅果、三文魚等富含Omega-3脂肪酸和維生素E的食物，有助於皮膚與血球的健康。此外，每日喝足夠的水，避免咖啡因、酒精等會加速流失水份的飲料，也是保養肌膚的不二法門。



4、嚴重乾癢應儘速就醫

若皮膚乾癢情況嚴重，已出現紅腫、脫屑、甚至抓傷的情形，鄭名琁提醒，切勿硬撐，應儘速就醫，讓專科醫生以專業藥物協助肌膚恢復健康，效果更快！



禁忌：

1、洗澡水溫切勿過高

熱水澡雖然舒服，但水溫過高反而會破壞皮膚的天然油脂屏障。鄭名琁建議，洗澡水溫別超過37℃，時間控制在10分鐘內為佳，並選用溫和、不含香料的沐浴乳，溫柔對待皮膚！



2、適當冰敷有效舒緩癢感

皮膚乾癢難耐，忍不住伸手抓癢卻越來越癢，還可能抓破皮膚、黑色素沉澱！鄭名琁建議，當癢感難以忍受時，可以稍微冷敷讓癢感消退。



最後，鄭名琁建議民眾在選購身體乳液時，優先挑選無香料、低致敏的配方。她說明市面上含天然燕麥、牛奶脂質、甘油等保濕成份的產品，除了適合乾燥敏感肌，也能有效舒緩乾燥引起的敏感癢感。

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冬天洗碗「手就乾痛」怎麼辦？醫教2方法養出玉手

你也有這樣的困擾嗎？冬天手一碰水就痛、一洗碗就乾，那是因為冬季相對乾燥，人體的皮脂腺分泌物會減少、出油量降低，等於皮膚少了一層保護膜，碰到水或酒精等刺激物就會比平常更容易出現傷口。對此，台灣皮膚科醫生王綺嫻提醒，最好戴手套洗碗、勤保養，才能確保手部皮膚不受傷害。



1、減少傷害

王綺嫻表示，避免手部皮膚乾澀最簡單的方法就是配戴手套！尤其在清潔物品、衣物時，有了手套的保護就可以減少手部皮膚碰觸洗碗精、洗衣精、肥皂或地板清潔劑等清潔用品。因為這些清潔用品大多含界面活性劑，雖然可以有效去除髒污，但也會破壞皮膚的保護膜，帶走皮膚上的油脂。



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2、增加修復

當碗盤上的油污被徹底清除時，您手部肌膚的油脂也隨之流失。洗碗之後，常覺得手部皮膚乾澀粗糙，甚至龜裂，王綺嫻建議民眾在碰水或接觸清潔劑之後使用保濕產品；若在戶外工作或運動，記得使用含防曬係數的護手產品，並定期補擦，能有效預防手背部位產生曬斑。



日常保養除了在手部塗抹護手乳霜，也可用保鮮膜或特殊手套將其包覆10分鐘左右。她補充，睡前是保養手部的最佳時機，民眾可在睡前塗抹護手乳霜或凡士林，因為入睡後有較長的時間不會碰觸到水或清潔劑，保濕產品可以在手部停留較長的時間，滋潤的效果較好；同時也要記得按摩指甲周圍，能避免指甲周圍的厚皮產生及預防甲溝炎。

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