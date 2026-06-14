深水埗9款餸車仔麵連凍飲收$128　網民爭議平定貴：百貨應百客

這車仔麵算是便宜還是昂貴？有網民在飲食群組分享，指在深水埗區某車仔麵檔，點叫9餸1麵，連同1杯凍飲，共消費128元。不少網民覺得車仔麵價錢「離地」，「下價變上菜，暴利」、「吃舖租」、「難怪咁多人北上消費」；但另有意見覺得「百貨應百客」，「其實食幾錢係個人選擇！」、「唔好成日講以前以前點平啦，而家咩年代？你人工都加咗少少啦，唔通人哋唔使燈油火蠟、人工咩」；不過亦有網民認為，以9樣餸的車仔麵來說並不算貴，「連埋凍飲，正常價啦」。



有食客在深水埗車仔麵店舖點叫9餸連同凍飲，共消費128元惹來熱議。（「fb@香港車仔麵關注組」圖片）

深水埗9餸車仔麵連凍飲 盛惠128元

該食客在facebook群組「香港車仔麵關注組」發帖上傳照片，指在深水埗光顧某車仔麵店舖，點叫了9個餸菜搭配油麵，當中包括蘿蔔、柚皮、陳皮魚蛋、豬皮、豬紅、雞翼、2份豬腸、冬菇，連同1杯凍檸茶，合共消費128元。

相中可見，要價128元的車仔麵份量十足，賣相雖然不算精緻，但碗面鋪滿各式各樣的餸菜，部份餸菜如白蘿蔔被湯汁染色，而滷水雞翼目測亦煮至軟腍入味。

不少網民覺得價錢「離地」；但有人覺得貴還是便宜是見仁見智，「食幾錢係個人選擇」。（AI生成圖片）

許多網民都覺得車仔麵的價錢極不合理，「水魚之都」、「一碗過百（元）真係有啲誇張」、「賣相亦唔見得吸引」、「食完曉飛㗎，再好食都唔抵啦」、「全部下欄嘢，搵笨X」、「下價變上菜，暴利」、「仲貴過食日本拉麵」、「呢堆咁嘅嘢，賺到佢笑」、「吃舖租」、「難怪咁多人北上消費」、「真係去到要交智商稅」。

車仔麵價錢離地VS百貨應百客 惹網民熱議

但有留言覺得「百貨應百客」，貴平與否見仁見智，「貴唔貴係自己嘅事，又唔係拎人啲錢食，人哋食得起畀得起都係本事」、「個餐牌明碼實價，你要食就畀錢，就係咁簡單」、「其實食幾錢係個人選擇！你都可以去半島（酒店）飲杯咖啡！值唔值係冇得判斷！最緊要食得開心」、「唔好成日講以前以前點平啦，而家咩年代？你人工都加咗少少啦，唔通人哋唔使燈油火蠟、人工咩」。

相關文章：天價？咕嚕肉連白飯收$218 食客呻貴 網民看餐館地段：預咗唔平

天價晚餐？有食客在網上飲食群組發文，指在西灣河蘇豪東某餐館用膳，和女兒只點叫1個餸菜和1碗白飯，連同茶錢和服務費合共218元，覺得價錢太貴，質疑「唔好去搶」。她自稱中產人士，豪爽表示「我畀得起，但係唔代表啲錢咁樣使係值得」、「如果唔係個女要考試，我個個禮拜六日想北上消費，使乜（留）喺香港食啲咁嘅垃圾，仲要畀咁貴」。



帖文一出，有網民覺得價錢的確離地，「兩餸飯$40有找，可能仲多啲飯」。但有人留意餐館地址，認為收費合理，「見到個地段，見到個門面，都預咗唔係茶餐廳價錢啦」，質疑是事主未有了解清楚價錢，「冇人逼你一定要喺嗰到食喎」。



有食客在餐館點叫咕嚕肉連白飯，計算茶錢和服務費，消費218元事後呻貴，引來熱議。（「facebook＠筲箕灣西灣河關注組」圖片）

咕嚕肉連白飯 合計茶錢服務費付218元

該女食客在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，指日前攜同年幼的女兒到位於蘇豪東某餐館享用晚膳，兩人只是點叫1個餸菜和1碗白飯，連同茶錢和服務費等等，合共消費218元，她覺得價錢太貴，事後質疑「咁樣收我$218真係唔好去搶」，又揚言「無下次」。

食客事後呻貴 質疑：唔好去搶

從事主上傳收據可見，她當時點叫要價158元鮮果咕嚕豚（肉）、18元的白飯，加上每位11元茶介，連同服務費合共218元。而咕嚕肉的賣相不俗，但份量相對較少，只有數件水果以及1根芫茜作點綴，但相中可以看到餐館用較精緻餐碟上菜，明顯有別於一般食店。

自稱中產人士「畀得起」 批留港消費：食啲咁嘅垃圾

樓主事後略嫌咕嚕肉味道較酸，她表示原本不想吃得太油膩，是因應女兒要求才下單，又指是坐下來才知道價錢，認為「收我咁嘅價錢，起碼都應該包我碗白飯同茶水」。她聲稱自己月入8萬以上，自認是中產人士，豪爽稱「我畀得起，但係唔代表啲錢咁樣使係值得」，認為這餐晚飯整體價錢和食物質素不成正比，表示「如果唔係個女要考試，我個個禮拜六日想北上消費，使乜（留）喺香港食啲咁嘅垃圾，仲要畀咁貴」。

事主點叫158元咕嚕豚肉、18元的白飯，加上每位11元茶介，連同服務費合共218元。（「facebook＠筲箕灣西灣河關注組」圖片）

餐館價錢離地？ 網民：上碟會點煙花咩

帖文引來網民熱議，有人覺得餐館定價不合理，「好黐線」、「160蚊俾啲咁嘅嘢，又真係過份啲」、「而且份量好少」、「兩餸飯$40有找，可能仲多啲飯」、「見到158就走啦，上碟會點煙花咩」。

餐館明碼實價 入內前應了解清楚收費

但有留言質疑餐館明碼實價，客人入內前應了解清楚收費，「冇人逼你一定要喺嗰到食喎，事後投訴貴有啲匪夷所思」、「點餐時看見價錢可以走㗎」、「貴從來都不是餐廳的問題，是閣下的問題」、「間餐廳做咗好耐，一直都係咁上下呢個價錢」，又揶揄樓主「太過份，一定係佢搵支槍指住你入去食」。

網民看地段撐合理：預咗唔係茶餐廳價錢

有網民更指，單看餐館地址理應知道收費不菲，「見到個地段，見到個門面，都預咗唔係茶餐廳價錢啦」、「大佬你去高級餐廳食然後話貴」、「去鯉景灣嗰到食預咗貴」、「好食嘅呢個價錢就唔算貴，但就真係份量少啲」、「貴定平見仁見智，好難用快餐店去同人比較」。

（facebook「香港車仔麵關注組」）