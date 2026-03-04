深水埗文記車仔麵食$70麵　付款驚悉不夠現金　女生獲熱心男代付

出門記得帶備足夠現金！有港女生於網上發文分享好人好事，她於深水埗人氣麵店「文記車仔麵」點了70元4餸麵進食，沒料到付款時才知悉店家不收八達通，翻找錢包一輪也只得60元，不知所措之際，排在她前面的男子二話不說立即幫忙付了10元，令她感動大呼「香港其實真係好多好人」。



網民留言附和，「係㗎，香港其實仲有好多好人，只要感覺您真係需要幫忙，香港人好願意出手幫助！」、「真正香港人就係咁㗎，外冷內熱，一方有難八方支持，沉默奉獻，不求回報」。有網民提醒，「通常店舖如果只收現金，入門口應該會有告示」、「下次食之前問定繳費方式」、「袋返啲現金好」。



該女生於Threads發文分享事件，她於深水埗人氣麵店「文記車仔麵」點了70元4餸麵進食，沒料到店家不收八達通，「銀包摷來摷去都係得$60現金」。

深水埗文記車仔麵食$70麵 付款驚悉不夠現金

女生慌張之際，有熱心「救兵」降臨，她說「排我前面個男人，即刻幫我畀咗個$10，真係超唔好意思。我話我過去銀行撳返畀佢，佢話唔使」，她感動大呼「香港其實真係好多好人」。

「文記車仔麵」是深水埗人氣麵店，從2018年起、連續8年獲《米芝蓮指南》「推介街頭小吃」殊榮。（「香港旅遊發展局」網頁圖片）

網民：香港人都是外冷内熱的

網民留言表示，「香港人都是外冷内熱的，樂於助人，要讚」、「因他價值觀覺得，緣份的善意比10蚊更厲害」、「基本上正常嘅香港人都會咁做，成日見小巴啲人八達通唔夠錢，又無散紙，都會有人幫手畀」、「下次幫返他人，將愛傳開」。

有網民提醒錢包要有足夠現金，以備不時之需，「香港好多地方都用現金，唔係落後，係小本經營，唔會畀手續費啲電子消費商，另一方面危機感，電腦、網絡故障、停電等問題，都係袋返啲現金好」、「經一事蔡一智（長一智），我都試過唔夠現金，好彩店員代畀，我經PayMe畀返她，然後我銀包永遠有張$500在身」。

