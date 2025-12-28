食客呻車仔麵豬大腸藏黑色物體：有屎？　網民1原因解釋非不潔

「最離譜係件豬大腸，裏面都未通乾淨，仲有嚿屎嘅，你有無搞錯呀？！」是電影《食神》經典對白，但現實也在上演？有女網民外賣深水埗1間車仔麵回家享用，差不多吃完才發現豬大腸內「好似有沙咁」，於是「夾起嚟睇就知X街了，有屎」，她剪開發現原來成段都有屎，好似完全無洗過，生氣到拍片公審，惹來網民熱議，「CXS 今鑊真係食屎」。不過亦有人解釋，腸內的不可能是屎。



樓主吃到最後發現豬大腸內有黑色物質。（Threads圖片）

剪開發現有黑色物質，樓主質疑「有屎」。（Threads圖片）

有女網民在Threads上發布影片，指從外地旅遊回港，想食道地美食車仔麵，於是在深水埗1間車仔麵店外賣回家享用，可是「食到最後開始食啲豬腸就覺得有啲怪，好似有沙咁」，她剪開其他大腸檢查，發現「原來成段都有屎，好似完全無洗過咁」，她指如果只是一兩粒黑色還可接受，「咁始終豬腸裝咩就係人都知，但佢呢度咁大嚿屎就無可能接受到」，於是決定在網上公審。

樓主質疑豬腸有屎公審

帖文引來網民熱議，「其實就算洗咗，條腸都係裝過屎，即係我唔會洗乾淨個痰罐嚟裝飯食，所以我唔會食腸」、「CXS 今鑊真係食屎」、「如果你用正向思維，牛係食草嘅，所以唸呢啲都係加工過嘅熟沙律嚟啫」、「一兩年前堂食已經瀨過嘢，見到成嚿啡色嘢喺入面，夾埋一二邊唔敢食」。

有網民認為豬腸已反轉清洗，相信腸內的不會是糞便。（Threads圖片）

網民這樣拆解非不潔

不過有網民指出這不大可能是屎，相信是滷水料或是不新鮮，「我們在吃的大、小腸，其實早已翻過來清洗過了……會殘留的大部份都是味道，所以不太可能還會有屎殘留」。