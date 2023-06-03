車仔麵│港男豪食10樣「淨餸」連飲品$104稱滿足　網民熱議值唔值

不少香港人都喜歡車仔麵，肚餓的話大可加餸便能大快朵頤。最近1名港男就在社交平台分享其獨特車仔麵點菜方法，與一般人加餸不同，他反而選擇只點「淨餸」，一口氣點了10種食材，包括牛腩、豬大腸、魚皮餃等。該頓飯最終結賬104元，男子在帖文直言「滿足到不得了！」，引來網民討論，部分人認為餐費是否划算都是其次，最重要的是「食得開心」。



最近1名港男在社交平台分享「車仔淨餸」點菜方法，引來網民討論。他一口氣點了10種食材，外加1杯凍奶茶，埋單一共104元。（facebook圖片）

該名男子在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文及分享照片，稱他5月28日在家附近的茶餐廳點了1客「車仔淨餸」，據他上傳的收據顯示，他一共點了10樣餸，包括牛腩、牛柏葉、豬皮、豬大腸、墨魚丸、芝士腸、蟹籽丸、響鈴卷、魚皮餃和清甜蘿蔔，另外還加點1杯凍奶茶，湯底則選了牛腩汁，總計104元。

樓主在帖文直呼「滿足到不得了！」，而據另一照片所示，平時用來盛裝車仔麵的大碗，雖然沒有麵底，卻有幾乎滿瀉的食材，加上濃郁的腩汁，看得部分網民垂涎三尺，紛紛留言稱「食得開心就好」、「最緊要食得開心」、「港式關東煮」。

不過，也有網民認為樓主的吃法太不划算，表示倒不如直接去打邊爐更好，「加多幾十蚊去食個任食」、「加多一百夠火鍋放題」、「老闆見到你張單都開心到不得了」、「感覺好似搵人打邊爐淥好一碗畀你」、「喺屋企打邊爐好過啦」、「車仔麵走麵，仲要食成嚿水啲唔使手功嘅凍肉，咩玩法？真係睇唔出有幾正」。

樓主其後回應，指由於他獨自1人吃飯，打邊爐難免感到孤單，「個個都話打邊爐好過，但係一個人打邊爐咪好毒X囉！」，故才到茶餐廳點「車仔淨餸」，一飽口福。