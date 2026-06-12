港鐵大叔疑趕不及上車　強行推開太子站幕門　網民：等下班好難咩

阻礙列車開出及全車乘客寶貴時間，着實自私！有港鐵乘客於網上發文，稱1名大叔，疑於太子站趕不及上車，竟用九牛二虎之力強行推開幕門，企圖令列車門重新彈開上車。



網民批評，「等下班車好難咩」、「地鐵2-3分鐘1班，有必要這樣做嗎？」、「而家佢咁仲嘥時間啦」、「司機位喺隔籬都夠膽玩」。



有港鐵乘客於網上發文公審1名大叔，疑於太子站趕不及上車下，竟用九牛二虎之力強行推開幕門，企圖令列車門重新彈開上車。（Threads@renee0987april）

目擊事件的港鐵乘客於Threads發文發相講述，事發於6月10日下午7時13分，照片見到地點為太子站往荃灣方向月台車頭位置，當時列車門已關上，但幕門被1名大叔用雙手頂開，未能如常關上。

港鐵大叔強行推開太子站月台幕門

樓主無奈說：「趕唔上呢班車，荃灣線好快有1架，有必要用九牛二虎之力推開幕門？」

樓主無奈說：「趕唔上呢班車，荃灣線好快有1架，有必要用九牛二虎之力推開幕門？」（資料圖片）

目擊者無奈：有必要？ 網民：等下班車好難咩

網民直言，「喺台北捷運，好少見到乘客阻礙車門幕門關閉；喺香港港鐵，無時無刻都隨時有乘客阻礙車門關閉」、「頂X完又會開返門畀佢上到，然後佢又無後果，啲傻X一定老X都頂」、「放心，無論坐地鐵/巴士都有呢啲人㗎，佢哋未必係趕時間，純粹係我坐唔到我就唔畀你開車，焗司機畀佢上，地鐵就會自動彈開門」。

根據《港鐵附例》，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，否則最高處罰為罰款2,000港元。（資料圖片）

干擾港鐵月台幕門等有什麼罰則？

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，否則最高處罰為罰款2,000港元。

（Threads@renee0987april）

睇多啲：港鐵女乘客對付「柱女」 將手攝入扶手頂背部

成功對付挨港鐵扶手的人，簡直大快人心！有港鐵女乘客近日發文發片，分享如何對付將背部全依靠在車廂扶手的「柱男柱女」，方法就是大膽將手攝入對方背部與扶手之間，令缺德者感到不舒服而把背部移離扶手。



網民紛紛大讚方法有效，「做得好！對付一班『柱男柱女』人人有責」、「支持你繼續制裁呢啲人，見到佢哋敗走真係好心涼」，有網民則說「好彩你係女人，如果唔係又俾人話非禮」、「依家咁熱，佢哋啲臭味或者濕濕的感覺，我投降」。



更多詳情請看：港鐵女乘客對付「柱女」 將手攝入扶手頂背部 網民激讚：做得好

樓主大膽將手攝入「柱女」背部與扶手之間。（Threads@o_y1ul）

樓主大膽將手攝入「柱女」背部與扶手之間，對方因感到背部不適，終於離開扶手。（Threads@o_y1ul）

樓主見到第2名「柱女」也用同樣方法對付。（Threads@o_y1ul）