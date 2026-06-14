上海婆婆踩單車逆行自摔　反賴電單車兼拒賠　警展示CCTV打臉

法律面前不容倚老賣老！上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒，還導致對面線正常行駛的電動單車亦隨之翻側，事後竟一口咬定是對方過錯，警察調閱現場閉路電視畫面，最終判定逆行婆婆全責。



上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

婆婆強詞奪理：什麼逆行？過來時是綠燈

據《看看新聞Knews》報道，事發時正值下班繁忙時間，涉事婆婆在路口逆行時摔倒。公安到現場處理這宗交通糾紛，當場指出婆婆是逆行途中不小心摔倒的，不能賴正常行駛的電動單車主。

婆婆疑惑反問：「什麼逆行？我過來的時候是綠燈。」公安立即糾正，指即使婆婆經過路口時為綠燈，她的行駛路線亦構成逆行，違反交通規則。婆婆見狀又反口稱自己是推車過來的，推車途中不慎被地面雜物絆倒。

警員指出婆婆逆行，婆婆疑惑反問「什麼逆行？我過來的時候是綠燈」。（《看看新聞Knews》影片截圖）

CCTV揭逆行路線 百般抵賴仍被判全責

公安無奈出示影片，證實婆婆說辭與事實不符，告誡她下班繁忙時間車輛極多，逆行很危險。眼見謊言被拆穿，婆婆仍試圖推卸責任，辯稱自己只是行車途中「拐了一個彎」，並非刻意肇事。警員再度以影片為證重申交通法規，明確表示正常行車方並無過失，若有損失，應由逆行方，即婆婆賠償。婆婆一聽還理直氣壯地拒絕「還賠他？想得美！」。儘管涉事婆婆強詞奪理，警方最終仍公正執法，判定婆婆全責。

其他報道：車Cam直擊！老婦鑰匙狂刮車 車主嘆維修費達¥5000 網民籲報警

浙江發生惡意「刮車」事件，義烏1名車主上班前發現愛車被刮急查「車Cam」（行車紀錄儀）找真兇，畫面顯示，當天早上1名老婦用鑰匙來回猛刮其車右後方，留下多道刮痕，其車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣（約5,800港元），車主見狀即報警。網民批評該老婦「壞人變老了」，但有人懷疑車主是誤佔老人車位才遭刮車報復。



車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣。 （抖音＠新聞110影片截圖）

老人用鑰匙刮車被拍 車輛維修費達5,000元

綜合《中國新聞周刊》、《海報新聞》及《新聞110》等內地媒體報道，近日，浙江義烏車主周先生開車上班前，注意到車輛右後方出現多道刮痕，查看車Cam發現，早上約7時12分，1位老婦拿着鑰匙來回刮擦他的車。

據車Cam畫面，該老婦穿淺色七分袖上衣和黑色長褲，右臂掛着1個白色帆布包，行至周先生車後方時，她左手接過右臂上的帆布包，右手拿起1串鑰匙來回猛刮車身右後方。經檢查，車輛車身貼紙被刮破，已經傷及車漆，維修費用約5,000元。據周先生透露，肇事老人是從鄰近住宅大廈下來的，目前警方已介入處理。

車輛車身貼紙被刮破並傷及車漆，初步預估維修費用高達5,000元人民幣。 （抖音＠新聞110影片截圖）

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