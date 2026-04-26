乘香港站扶梯手機跌牆落壁間　港爸逆行狂跳想拾回極爆笑│有片！

屢敗屢戰，鍥而不捨！近日網上流傳1段影片，港鐵香港站有對父子乘搭平面扶手電梯期間，手機不慎跌在電梯與牆壁的縫隙間，爸爸放下斜揹袋讓年幼兒子看管，不斷逆行返回手機掉落位置，多度伸手及跳起俯身嘗試撿起，但剛撿起一點就因電梯向前行而來不及捉緊。



影片引來一眾網民爆笑稱，「頭先經過見到佢仲執緊」、「我睇咗1個鐘，佢仲未執到」、「執完電話減咗900卡路里」、「當跑步機減肥，呢10幾蚊車錢坐得抵呀」。



亦有網民猜測手機是屬於兒子，讚賞撿手機的是位好爸爸，「唔覺得佢X，他係1個好爸爸，個仔跌咗部電話第一時間冇鬧個仔，而係冷靜咁除咗個袋，盡佢能力去執返部電話」。有網民就聲稱目擊後續，「之後後邊有個男仔好smooth咁，直接伸長隻手沿住條電梯就接得返部電話」。



近日網上流傳1段影片，港鐵香港站有對父子乘搭平面扶手電梯期間，手機不慎跌在電梯與牆壁的縫隙間。（Threads@shameoiy）

有網民於Threads發文發片分享事件，表示「呢個好笑！香港站跌咗部電話落個電梯嗰度」。

手機跌落港鐵香港站扶梯牆壁間

影片見到，穿深藍色上衣、揹斜揹袋的爸爸正努力伸手撿起跌在電梯與牆壁縫隙間的手機，而穿黃色上衣的年幼兒子就看管着手推車，觀看爸爸撿手機過程，爸爸覺得斜揹袋有礙行動，於是掛在手推車上，逆行返回手機掉落的位置。

爸爸覺得斜揹袋有礙行動，於是掛在手推車上，逆行返回手機掉落的位置。（Threads@shameoiy）

爸爸3次賣力跳起再俯身，但都剛撿起一點就因電梯向前行而來不及捉緊。（Threads@shameoiy）

爸爸3次賣力跳起再俯身，但都剛撿起一點就因電梯向前行而來不及捉緊。（Threads@shameoiy）

爸爸3次賣力跳起再俯身，但都剛撿起一點就因電梯向前行而來不及捉緊。（Threads@shameoiy）

爸爸逆行狂跳起執 網民笑：玩緊夾公仔機咁

爸爸3次賣力跳起再俯身，但都剛撿起一點就因電梯向前行而來不及捉緊，他無奈失笑，但未有氣餒繼續撿，兒子亦推着手推車逆行回到爸爸身邊，惟多度嘗試下最終也遺憾失敗。

不少網民笑說，「啲貓撈金魚咁」、「好似玩緊夾公仔機咁」、「主要係個肚腩頂住咗」、「證明咗運動嘅重要性」、「個仔愈嚟愈遠，電話又愈嚟愈遠」。

爸爸無奈失笑，但未有氣餒繼續撿。（Threads@shameoiy）

爸爸未有氣餒繼續撿。（Threads@shameoiy）

網民敬佩：體型加努力算係咁 建議找職員協助

有網民就表示敬佩，「個個都笑佢，但我尊重佢冇大炒大鬧盡力去做，你笑佢X，你估佢唔知但盡力去」、「其實以佢個體型再加埋個努力，都算係咁，起碼好多下都掂到部機，只係執唔切，再加如果部機係個仔嘅就更值得尊敬，起碼佢唔係鬧咗仔先」。

有網民就建議，「我會拎個斜孭袋跟終點方向拖，去到盡頭停低攞，唔阻人又安全」、「梗係盡量行前，有咁前得咁前，擺好晒姿勢，凖備就緒，然後等條膠帶慢慢車你到目標」，多人認為應直接找職員幫忙，「你隻手唔夠長啊」、「避免整傷同壓爛」、「通知職員用箝夾咪得囉，咁辛苦做乜」。

（Threads@shameoiy）