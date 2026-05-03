大地任我行！中環紅棉路2男女馬路上逆行　網民震驚：響應勞動節

五一黃金周內地有連續5天的長假期，吸引不少旅客來港，入境處預計期間有近600萬人次進出香港。有網民於黃金周首日（5月1日）在社交平台分享影片，指搭乘巴士途經中環紅棉路時，發現有2名男女在馬路沿車輛方行駛方向逆流而行，直擊私家車或輕型貨車在２人身旁擦身而過，認為畫面相當危險，故質疑「佢哋行嗰陣唔覺得有問題㗎咩？」。



片段引來網民批評，直指該對男女行為危及自身與交通安全，「佢哋唔驚真係會有車剷過去，咁沙膽」、「真係唔X識個死字點寫」、「唔好累司機啦」，亦有人揶揄「響應勞動節」、「真正自由行」。



2名男女被拍到在中環紅棉路馬路上逆行。（「threads＠charles.leung_」影片截圖）

中環紅棉路2男女馬路上行走

大地任我行系列再現！有女生在threads帳號「charles.leung_」上傳影片，直斥「CXS（黐X線）」，指於5月1日（勞動節和黃金周首日）搭乘城巴途經中環時，發現有2名田力女居然在馬路上逆行。

朝行車方向逆流步行 車輛擦身而過

從樓主在巴士上層拍攝的片段可見，現場為中環紅棉路近美利酒店對上的馬路，2名中年男女神情休閒、正前往太平山的山頂纜車方向，而面朝行車方向逆行，其間不少車輛從他們身旁駛過，有司機見狀明顯「收油」減速。樓主質疑「究竟佢哋係喺邊度行落嚟紅棉路，行嗰陣唔覺得有問題㗎咩」，又揶揄「係咪遲啲諗住行埋東廊（東區走廊）」。

樓主搭乘巴士，途經中環紅棉路近美利酒店對上的馬路。（「threads＠charles.leung_」影片截圖）

2名男女神情休閒在馬路上行走，面朝行車方向逆行。（「threads＠charles.leung_」影片截圖）

2名男女神情休閒在馬路上行走，面朝行車方向逆行，當時不少車輛在他們身旁駛過。（「threads＠charles.leung_」影片截圖）

2名男女神情休閒在馬路上行走，面朝行車方向逆行，當時不少車輛在他們身旁駛過。（「threads＠charles.leung_」影片截圖）

2名男女神情休閒在馬路上行走，面朝行車方向逆行，當時不少車輛在他們身旁駛過。（「threads＠charles.leung_」影片截圖）

2名男女神情休閒在馬路上行走，面朝行車方向逆行，當時不少車輛在他們身旁駛過。（「threads＠charles.leung_」影片截圖）

網民憂引致意外 怒斥累己累人：唔好累司機啦

片段被轉載至其他社交平台，引來網民嘩然，「認真，佢哋唔會覺得條路好奇怪嘅咩」、「點解佢哋行得咁大條道理」、「佢哋唔驚真係有車剷過去，咁沙膽」、「真係唔X識個死字點寫」，又擔心萬一發生意外會累己累人，「他們一直在玩命」、「撞到唔抵可憐」、「司機驚過佢哋」、「唔好累司機啦」、「香港人亂過馬路都要罰錢，點解呢班人唔使」。

網民嘲真正自由行：響應勞動節

有不少留言則揶揄調侃，「山不轉，路轉；路不轉，人轉 」、「真正自由行」、「響應勞動節」、「下一個畫面會唔會係見到佢哋行紅隧」、「遲下海底隧道打卡，真正深度游」、「今次無交通警護送」、「點解今次無天若有情㗎？」。但亦有留言覺得或者是遊客「唔熟路」或看錯地圖所致，勸喻他人多加諒解，「算係咁，靠住條欄（杆）行」。

（threads＠charles.leung_）