的士司機多收5毫子遭投訴！行家怒批　網民反駁：收少5毫唔得？

法例規定的士司機必須按照咪錶收費，不得收多收少。有的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」轉載運輸署寄給的士車主的信件，署方表示收到投訴指，今年5月20日下午4時許，有行家在港鐵旺角東站外的士站接載乘客前往天光道，行家抵達後多收了5毫子。署方強調暫時沒有確實證據，卻要求車主向司機了解事件，敦促對方不得濫收車資。



樓主重申自己並非當事人，但狠批該名投訴人是「垃圾雞腳短命種之中嘅極品」，「齊頭收多5毫子都投訴？係唔係有病呀？」，又指乘搭路程短「就咪咁多要求啦」，「如果收多你5毫子齊頭就無錢開飯嘅話，就唔該你以後唔好坐的士」，強調「法例無講明要有毫子先可以開工」。



運輸署表示收到投訴指，的士司機收多5毫子車資，暫時沒有確實證據，卻要求車主向司機了解事件，敦促對方不得濫收車資。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

網民建議取消咪錶毫子位

帖文引來許多網民反駁，有人反指「咁你收少5毫子唔得？」、「你齊頭唔好收多5毫子得唔得？收少5毫子，你冇飯食呀？短命種」、「無毫子找咪收少人幾毫，點解下下要收多？」。不過有人認為是「政策問題，咪錶早就應該取消毫子位！勞民傷財，𠵱家寄封信都2蚊幾啦」、「出呢封信成本仲多過5毫子」。

的士司機濫收車費會被扣幾多分？有什麼刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第47（2）條，任何的士掌管人就租用的士所收取的車費，不得超過有關車費。任何人無合理辯解而違反第47（2）條，即屬犯罪。如屬首次定罪，可處1萬元及監禁6個月；及如屬再次定罪，可處罰款2.5萬元及監禁12個月。

此外，根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機濫收車費會被記10分。2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

事件引來行家和網民激辯。（《降魔的》系列劇照）

如果的士司機沒有散銀找續，屬於犯法嗎？

另外，根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第45（2b）條，在的士可供租用或已租用時，為給予乘客找續，司機必須無論何時均攜帶不少於10元面額鈔票或2元或以上面額硬幣達90元，1元或以下面額硬幣達10元，任何人無合理辯解而違反第45（2）條，即屬犯罪，一經定罪，可罰款5,000元及監禁6個月。 運輸署提醒，的士司機若未能為500元或1,000元面額的港幣提供找續,雖不屬違例，但的士司機應盡量滿足乘客的找續要求。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

其他報道：搭的士八達通付款收10倍車資？小紅書女獲司機現金退回：小心金額

乘搭的士付款前緊記要確認金額！有內地女於網上分享在香港乘搭的士疑被濫收車資的不愉快經歷，指出當時從灣仔搭的士去中環，咪錶顯示43.7元，她用八達通付款，拍下去後才發現被多收10倍車資，即扣款437元，她立即向司機反映，才獲現金找回多付的錢。



有網民質疑司機冷靜回應是故意濫收車資，「如果不是故意的會很驚訝並且很不好意思地道歉，他這麼冷靜，就是想騙錢但未遂」，也有網民認為司機是手民之誤，「公道說話，那個輸入金額的操作，是很容易按漏0」。



有內地女於網上分享在香港乘搭的士疑被濫收車資的不愉快經歷。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「在香港打車請小心」為題發文講述事件經過，當日晚上和朋友吃完飯後從灣仔搭的士去中環，咪錶顯示43.7元，她用八達通付款，司機在手機輸入金額後讓她拍卡，她下意識直接將手機靠過去，同時於昏暗光綫下見到屏幕顯示是437元，她心想「不會吧，是不是光綫不好沒看清小數點」，而此時已付款成功。

搭的士被多收10倍車資變$437

樓主續說，儘管下意識拿袋準備下車，還是鬼使神差地打開了Apple錢包確認金額，發現真的是扣款437元，她立即向司機反映，「唔好意思，你好似收咗437蚊」，司機冷靜回應「哦」，然後計算了現金還給她。

內地女當時從灣仔搭的士去中環，咪錶顯示43.7元。（小紅書圖片）

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